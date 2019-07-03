Лига Европы 2019-2020
Шахтёр Солигорск
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Стадион: Строитель Солигорск
Хибернианс
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +14 =1 -5Шахтёр Солигорск 3:2 Минск Славия-Мозырь 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов
БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:1 Днепр Могилёв Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо Минск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:4 Энергетик-БГУ Гомель 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Слуцк Неман 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Торпедо Минск Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Минск Смолевичи-СТИ 0:2 Шахтёр Солигорск
Хибернианс Последние 20 матчей: +13 =4 -3Валлетта 2:2 Хибернианс Хибернианс 5:1 Бальцан Сенглея Атлетик 0:2 Хибернианс Хибернианс 1:3 Корми
Биркиркара 2:3 Хибернианс Хибернианс 1:1 Моста Хибернианс 2:2 Слима Уондерерс Хамрун Спартанс 1:1 Хибернианс Хибернианс 5:0 Таршин Рэйнбоу Сент-Эндрюс 1:2 Хибернианс Хибернианс 1:0 Гзира Юнайтед Флориана 0:1 Хибернианс Хибернианс 1:2 Валлетта Пьета Хотспурс 0:2 Хибернианс Бальцан 2:2 Хибернианс Хибернианс 2:0 Сенглея Атлетик Корми 1:2 Хибернианс Хибернианс 2:1 Биркиркара Моста 0:4 Хибернианс Слима Уондерерс 0:1 Хибернианс
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Шахтёр Солигорск
69.8% (37)
Ничья
18.9% (10)
Хибернианс
11.3% (6)
2:1 Шахтёр Солигорск
24.5% (13)
1:1 Ничья
18.9% (10)
2:0 Шахтёр Солигорск
18.9% (10)
1:0 Шахтёр Солигорск
17% (9)
3:1 Шахтёр Солигорск
5.7% (3)
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