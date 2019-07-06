Лига Европы 2019-2020

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Витебск
 
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Стадион:
КуПС

Предыдущие игры

Витебск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
КуПС 2:0 Витебск Витебск 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Витебск Витебск 2:1 Днепр Могилёв
Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск Витебск 1:3 Динамо Минск Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 3:0 Энергетик-БГУ Ислочь 3:0 Витебск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Витебск Витебск 2:2 Слуцк Неман 1:0 Витебск Витебск 1:1 Торпедо Минск Городея 1:1 Витебск Минск 0:0 Витебск Гомель 1:3 Витебск Витебск 1:0 Городея Ислочь 0:1 Витебск Витебск 0:1 Динамо Минск
КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5
КуПС 2:0 Витебск Хонка 1:2 КуПС ХИК 1:1 КуПС КуПС 5:1 Лахти
ВПС 1:2 КуПС КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:0 КуПС Коккола ПВ 1:1 КуПС

Последние игры между собой

Витебск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
КуПС: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
КуПС 2:0 Витебск Лига Европы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Витебск - КуПС

    До начала игры, которая состоится 18.07.2019, осталось 2 дня 18 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Витебск - КуПС
    Витебск
    69.4% (43)
    Ничья
    21% (13)
    КуПС
    9.7% (6)
    1:0 Витебск
    33.9% (21)
    2:1 Витебск
    19.4% (12)
    1:1 Ничья
    16.1% (10)
    2:0 Витебск
    11.3% (7)
    1:2 КуПС
    4.8% (3)
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