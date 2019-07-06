Лига Европы 2019-2020
Витебск
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Стадион: Vitebskij CSK
КуПС
Предыдущие игры
Витебск Последние 20 матчей: +7 =4 -9КуПС 2:0 Витебск Витебск 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Витебск Витебск 2:1 Днепр Могилёв
Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск Витебск 1:3 Динамо Минск Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 3:0 Энергетик-БГУ Ислочь 3:0 Витебск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Витебск Витебск 2:2 Слуцк Неман 1:0 Витебск Витебск 1:1 Торпедо Минск Городея 1:1 Витебск Минск 0:0 Витебск Гомель 1:3 Витебск Витебск 1:0 Городея Ислочь 0:1 Витебск Витебск 0:1 Динамо Минск
КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5КуПС 2:0 Витебск Хонка 1:2 КуПС ХИК 1:1 КуПС КуПС 5:1 Лахти
Последние игры между собой
Витебск: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
КуПС: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Витебск
69.4% (43)
Ничья
21% (13)
КуПС
9.7% (6)
1:0 Витебск
33.9% (21)
2:1 Витебск
19.4% (12)
1:1 Ничья
16.1% (10)
2:0 Витебск
11.3% (7)
1:2 КуПС
4.8% (3)
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