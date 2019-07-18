Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Интер Турку
0:0
Перерыв

Стадион:
Брондбю
0'
2' Желтая карточка
Юнг Антони
12
Мойсандер
Хенрик
22
Хосконен
Артту
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Тенхо
Миро
16
Марккула
Нико
21
Мяенпяя
Нийло
19
Паананен
Алекси
8
Муньис
Альваро
2
Балби
Лучиано
15
Фурухольм
Тимо
10
Валенчич
Филип
1
Швебе
Марвин
2
Гаммельбю
Йенс-Мартин
6
Херманнссон
Хьёртур
3
Юнг
Антони
14
Менса
Кевин
8
Фискер
Каспер
42
Бёркеейет
Тобиас
7
Кайзер
Доминик
27
Хедлунд
Симон
11
Уре
Микаэль
12
Тибблинг
Симон
Интер Турку
3-5-2
Брондбю
4-3-3

Ход матча

2'
 
Юнг Антони

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Интер Турку Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Брондбю 4:1 Интер Турку Интер Турку 2:0 Лахти СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:1 ВПС
Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Интер Турку 2:3 Ильвес ХИФК 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 КуПС Мариехамн 1:2 Интер Турку Интер Турку 3:0 РоПС Интер Турку 4:1 ХИК Хонка 3:2 Интер Турку Лахти 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Интер Турку ХИК 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Геркулес 0:2 Интер Турку Хонка 2:0 Интер Турку ХИФК 1:3 Интер Турку
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю
Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг

Последние игры между собой

Интер Турку: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брондбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брондбю 4:1 Интер Турку Лига Европы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Интер Турку 0:0 Брондбю
Интер Турку
10.3% (16)
Ничья
19.9% (31)
Брондбю
69.9% (109)
1:2 Брондбю
45.5% (71)
1:1 Ничья
16% (25)
0:1 Брондбю
10.3% (16)
0:2 Брондбю
8.3% (13)
2:1 Интер Турку
7.7% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...