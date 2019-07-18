Лига Европы 2019-2020
Интер Турку
0:0
Перерыв
Стадион: Веритас
Брондбю
2' Желтая карточкаЮнг Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jose Riveiro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
2'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Интер Турку Последние 20 матчей: +9 =3 -8Брондбю 4:1 Интер Турку Интер Турку 2:0 Лахти СЯК Сейнайоки 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:1 ВПС
Коккола ПВ 1:3 Интер Турку Интер Турку 2:3 Ильвес ХИФК 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 КуПС Мариехамн 1:2 Интер Турку Интер Турку 3:0 РоПС Интер Турку 4:1 ХИК Хонка 3:2 Интер Турку Лахти 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:2 Интер Турку ХИК 2:1 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Геркулес 0:2 Интер Турку Хонка 2:0 Интер Турку ХИФК 1:3 Интер Турку
Брондбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брондбю 3:0 Силькеборг Брондбю 4:1 Интер Турку Унион Берлин 2:1 Брондбю Висла Плоцк 1:1 Брондбю
Лех 1:0 Брондбю Брондбю 4:2 Раннерс Оденсе 0:2 Брондбю Брондбю 4:1 Митьюлланд Брондбю 1:1 Митьюлланд Брондбю 2:0 Нордшелланн Копенгаген 3:2 Брондбю Брондбю 0:1 Эсбьерг Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Брондбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Интер Турку
10.3% (16)
Ничья
19.9% (31)
Брондбю
69.9% (109)
1:2 Брондбю
45.5% (71)
1:1 Ничья
16% (25)
0:1 Брондбю
10.3% (16)
0:2 Брондбю
8.3% (13)
2:1 Интер Турку
7.7% (12)
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