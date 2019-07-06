Лига Европы 2019-2020

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Женесс Эш
 
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Стадион:
Тобол

Предыдущие игры

Женесс Эш Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фола 2:5 Женесс Эш Женесс Эш 1:1 Прогрес Дифферданж 2:0 Женесс Эш Женесс Эш 1:0 Расинг Юнион
Хамм Бенфика 0:2 Женесс Эш Женесс Эш 1:1 Петанж Хостерт 2:3 Женесс Эш Женесс Эш 1:2 Страссен Виктория Роспорт 1:2 Женесс Эш Женесс Эш 0:3 Дюделанж Этцелла 1:1 Женесс Эш Женесс Эш 1:2 Мондорф-ле-Бен Рюмеланж 1:1 Женесс Эш Прогрес 5:0 Женесс Эш Женесс Эш 0:0 Дифферданж Расинг Юнион 0:1 Женесс Эш Женесс Эш 4:0 Хамм Бенфика Дюделанж 1:3 Женесс Эш Петанж 3:2 Женесс Эш Женесс Эш 3:0 Хостерт
Тобол Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Тобол 0:2 Астана Жетысу 0:1 Тобол Тобол 2:0 Окжетпес Кайсар 3:1 Тобол
Актобе 0:1 Тобол Тобол 2:0 Шахтёр Караганда Тараз 0:1 Тобол Тобол 1:0 Кайсар Тобол 3:0 Атырау Кайсар 5:1 Тобол Кайрат 1:5 Тобол Кайрат 0:1 Тобол Тобол 1:1 Ордабасы Астана 2:1 Тобол Тобол 0:0 Жетысу Окжетпес 1:2 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:1 Тобол Тобол 4:1 Тараз Тобол 3:0 Иртыш Павлодар

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Женесс Эш - Тобол

    До начала игры, которая состоится 10.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Женесс Эш - Тобол
    Женесс Эш
    25.9% (15)
    Ничья
    32.8% (19)
    Тобол
    41.4% (24)
    1:1 Ничья
    27.6% (16)
    0:1 Тобол
    19% (11)
    1:2 Тобол
    17.2% (10)
    2:1 Женесс Эш
    12.1% (7)
    1:0 Женесс Эш
    12.1% (7)
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