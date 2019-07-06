Лига Европы 2019-2020
Женесс Эш
Позже
Стадион: Ла Фронтьер
Тобол
Предыдущие игры
Женесс Эш Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фола 2:5 Женесс Эш Женесс Эш 1:1 Прогрес Дифферданж 2:0 Женесс Эш Женесс Эш 1:0 Расинг Юнион
Хамм Бенфика 0:2 Женесс Эш Женесс Эш 1:1 Петанж Хостерт 2:3 Женесс Эш Женесс Эш 1:2 Страссен Виктория Роспорт 1:2 Женесс Эш Женесс Эш 0:3 Дюделанж Этцелла 1:1 Женесс Эш Женесс Эш 1:2 Мондорф-ле-Бен Рюмеланж 1:1 Женесс Эш Прогрес 5:0 Женесс Эш Женесс Эш 0:0 Дифферданж Расинг Юнион 0:1 Женесс Эш Женесс Эш 4:0 Хамм Бенфика Дюделанж 1:3 Женесс Эш Петанж 3:2 Женесс Эш Женесс Эш 3:0 Хостерт
Тобол Последние 20 матчей: +14 =2 -4Тобол 0:2 Астана Жетысу 0:1 Тобол Тобол 2:0 Окжетпес Кайсар 3:1 Тобол
Актобе 0:1 Тобол Тобол 2:0 Шахтёр Караганда Тараз 0:1 Тобол Тобол 1:0 Кайсар Тобол 3:0 Атырау Кайсар 5:1 Тобол Кайрат 1:5 Тобол Кайрат 0:1 Тобол Тобол 1:1 Ордабасы Астана 2:1 Тобол Тобол 0:0 Жетысу Окжетпес 1:2 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:1 Тобол Тобол 4:1 Тараз Тобол 3:0 Иртыш Павлодар
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Женесс Эш
25.9% (15)
Ничья
32.8% (19)
Тобол
41.4% (24)
1:1 Ничья
27.6% (16)
0:1 Тобол
19% (11)
1:2 Тобол
17.2% (10)
2:1 Женесс Эш
12.1% (7)
1:0 Женесс Эш
12.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...