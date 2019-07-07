Лига Европы 2019-2020
Пюник
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Стадион: Городской (Гюмри)
Шкупи
Предыдущие игры
Пюник Последние 20 матчей: +10 =4 -6Пюник 0:3 Урал Пюник 2:1 Арарат Лори 2:2 Пюник Пюник 1:1 Бананц
Шкупи Последние 20 матчей: +8 =5 -7Работнички 1:2 Шкупи Шкупи 2:2 Ренова Шкупи 2:2 Беласица Македония Гёрче Петров 1:0 Шкупи
Шкупи 2:2 Вардар Шкендия 5:1 Шкупи Шкупи 1:0 Академия Пандев Победа 0:3 Шкупи Шкупи 2:1 Силекс Шкупи 1:2 Работнички Ренова 1:0 Шкупи Беласица 2:0 Шкупи Шкупи 0:1 Македония Гёрче Петров Вардар 1:0 Шкупи Шкупи 1:0 Шкендия Академия Пандев 0:2 Шкупи Шкупи 3:0 Победа Силекс 2:2 Шкупи Работнички 0:2 Шкупи Шкупи 1:1 Ренова
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Пюник
86.9% (53)
Ничья
8.2% (5)
Шкупи
4.9% (3)
1:0 Пюник
37.7% (23)
2:0 Пюник
26.2% (16)
2:1 Пюник
19.7% (12)
1:1 Ничья
6.6% (4)
1:2 Шкупи
3.3% (2)
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