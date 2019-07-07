Лига Европы 2019-2020

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Пюник
 
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Шкупи

Предыдущие игры

Пюник Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Пюник 0:3 Урал Пюник 2:1 Арарат Лори 2:2 Пюник Пюник 1:1 Бананц
Арцах 0:3 Пюник Пюник 2:0 Ширак Арарат-Армения 1:4 Пюник Пюник 1:0 Алашкерт Гандзасар 0:1 Пюник Арарат 1:2 Пюник Пюник 1:2 Лори Бананц 1:1 Пюник Пюник 1:0 Арцах Ширак 0:2 Пюник Пюник 0:3 Арарат-Армения Алашкерт 1:2 Пюник Пюник 2:2 Краснодар-2 Пюник 1:4 Рига Ротор 1:0 Пюник Пюник 1:1 Мордовия
Шкупи Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Работнички 1:2 Шкупи Шкупи 2:2 Ренова Шкупи 2:2 Беласица Македония Гёрче Петров 1:0 Шкупи
Шкупи 2:2 Вардар Шкендия 5:1 Шкупи Шкупи 1:0 Академия Пандев Победа 0:3 Шкупи Шкупи 2:1 Силекс Шкупи 1:2 Работнички Ренова 1:0 Шкупи Беласица 2:0 Шкупи Шкупи 0:1 Македония Гёрче Петров Вардар 1:0 Шкупи Шкупи 1:0 Шкендия Академия Пандев 0:2 Шкупи Шкупи 3:0 Победа Силекс 2:2 Шкупи Работнички 0:2 Шкупи Шкупи 1:1 Ренова

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Шкупи

    До начала игры, которая состоится 11.07.2019, осталось 2 дня 14 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Пюник - Шкупи
    Пюник
    86.9% (53)
    Ничья
    8.2% (5)
    Шкупи
    4.9% (3)
    1:0 Пюник
    37.7% (23)
    2:0 Пюник
    26.2% (16)
    2:1 Пюник
    19.7% (12)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    1:2 Шкупи
    3.3% (2)
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