Лига чемпионов 2019-2020
Сабуртало
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Стадион: Стадион имени Михаила Месхи
Шериф
Предыдущие игры
Сабуртало Последние 20 матчей: +11 =4 -5Шериф 0:3 Сабуртало Сабуртало 2:2 Рустави Локомотив Тбилиси 1:0 Сабуртало Сабуртало 0:0 Динамо Батуми
Сабуртало 2:1 Сиони Чихура 0:0 Сабуртало Сабуртало 3:0 ВИТ-Джорджия Дила 1:1 Сабуртало Сабуртало 2:0 Динамо Тбилиси Торпедо Кутаиси 2:3 Сабуртало Рустави 3:1 Сабуртало Сабуртало 1:0 Локомотив Тбилиси Динамо Батуми 4:2 Сабуртало Сиони 2:3 Сабуртало Сабуртало 2:3 Чихура ВИТ-Джорджия 0:3 Сабуртало Сабуртало 2:1 Дила Динамо Тбилиси 4:2 Сабуртало Сабуртало 3:0 Торпедо Кутаиси Сабуртало 2:1 Рустави
Шериф Последние 20 матчей: +16 =0 -4Шериф 0:3 Сабуртало Шериф 3:0 Сперанца Шериф 2:0 Петрокуб Кодру 0:2 Шериф
Шериф 5:0 Сфынтул Георге Милсами 1:2 Шериф Шериф 1:0 Сфынтул Георге Шериф 3:0 Динамо-Авто Зимбру 0:4 Шериф Сперанца 0:4 Шериф Петрокуб 1:0 Шериф Шериф 2:1 Кодру Сфынтул Георге 0:3 Шериф Шериф 0:1 Милсами Динамо-Авто 0:4 Шериф Шериф 3:0 Зимбру Шериф 1:0 Сперанца Спартак Москва 1:2 Шериф Заря Бельцы 0:2 Шериф Зимбру 1:0 Шериф
Последние игры между собой
Сабуртало: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шериф: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Сабуртало
33.9% (19)
Ничья
23.2% (13)
Шериф
42.9% (24)
1:2 Шериф
23.2% (13)
1:1 Ничья
21.4% (12)
2:1 Сабуртало
16.1% (9)
0:1 Шериф
14.3% (8)
1:0 Сабуртало
5.4% (3)
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