Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +13 =4 -3Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст
Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония
БАТЭ Последние 20 матчей: +13 =2 -5БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 1:1 Пяст Динамо Минск 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Витебск
Ислочь 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Неман 0:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Торпедо Минск Городея 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Энергетик-БГУ 0:4 БАТЭ БАТЭ 2:0 Днепр Могилёв БАТЭ 1:3 Динамо-Брест Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал БАТЭ 1:2 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Пяст: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
БАТЭ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Пяст
21.5% (14)
Ничья
29.2% (19)
БАТЭ
49.2% (32)
1:2 БАТЭ
24.6% (16)
1:1 Ничья
23.1% (15)
1:0 Пяст
13.8% (9)
0:1 БАТЭ
9.2% (6)
0:2 БАТЭ
7.7% (5)
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