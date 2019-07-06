Лига чемпионов 2019-2020

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Пяст
 
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Стадион:
БАТЭ

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст
Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония
БАТЭ Последние 20 матчей: +13 =2 -5
БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 1:1 Пяст Динамо Минск 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Витебск
Ислочь 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Неман 0:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Торпедо Минск Городея 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Энергетик-БГУ 0:4 БАТЭ БАТЭ 2:0 Днепр Могилёв БАТЭ 1:3 Динамо-Брест Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал БАТЭ 1:2 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Пяст: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
БАТЭ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
БАТЭ 1:1 Пяст Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Пяст - БАТЭ

    До начала игры, которая состоится 17.07.2019, осталось 2 дня 20 часов 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Пяст - БАТЭ
    Пяст
    21.5% (14)
    Ничья
    29.2% (19)
    БАТЭ
    49.2% (32)
    1:2 БАТЭ
    24.6% (16)
    1:1 Ничья
    23.1% (15)
    1:0 Пяст
    13.8% (9)
    0:1 БАТЭ
    9.2% (6)
    0:2 БАТЭ
    7.7% (5)
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