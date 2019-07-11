Лига Европы 2019-2020
Шкупи
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Стадион: Todor Proeski Arena
Пюник
Предыдущие игры
Шкупи Последние 20 матчей: +8 =5 -7Пюник 3:3 Шкупи Работнички 1:2 Шкупи Шкупи 2:2 Ренова Шкупи 2:2 Беласица
Македония Гёрче Петров 1:0 Шкупи Шкупи 2:2 Вардар Шкендия 5:1 Шкупи Шкупи 1:0 Академия Пандев Победа 0:3 Шкупи Шкупи 2:1 Силекс Шкупи 1:2 Работнички Ренова 1:0 Шкупи Беласица 2:0 Шкупи Шкупи 0:1 Македония Гёрче Петров Вардар 1:0 Шкупи Шкупи 1:0 Шкендия Академия Пандев 0:2 Шкупи Шкупи 3:0 Победа Силекс 2:2 Шкупи Работнички 0:2 Шкупи
Пюник Последние 20 матчей: +10 =4 -6Пюник 3:3 Шкупи Пюник 0:3 Урал Пюник 2:1 Арарат Лори 2:2 Пюник
Последние игры между собой
Шкупи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Пюник: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Шкупи
47.5% (29)
Ничья
26.2% (16)
Пюник
26.2% (16)
1:1 Ничья
26.2% (16)
2:1 Шкупи
19.7% (12)
1:2 Пюник
16.4% (10)
1:0 Шкупи
16.4% (10)
2:0 Шкупи
8.2% (5)
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