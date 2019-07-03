Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Лиепая
 
Позже

Стадион:
Динамо Минск

Предыдущие игры

Лиепая Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лиепая 2:2 Спартак Юрмала РФШ Рига 1:2 Лиепая Лиепая 4:0 Вентспилс Лиепая 1:2 Рига
Даугавпилс 1:0 Лиепая Лиепая 1:0 Валмиера Гласс Метта 1:2 Лиепая Лиепая 1:0 Елгава Спартак Юрмала 1:0 Лиепая Лиепая 0:0 РФШ Рига Вентспилс 1:1 Лиепая Рига 1:0 Лиепая Лиепая 2:3 Даугавпилс Валмиера Гласс 1:0 Лиепая Лиепая 2:1 Метта Елгава 1:2 Лиепая Лиепая 0:1 Спартак Юрмала РФШ Рига 2:0 Лиепая РФШ Рига 0:1 Лиепая Лиепая 1:0 Спартак Юрмала
Динамо Минск Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Динамо Минск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 0:2 Динамо Минск Динамо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 2:3 Тамбов
Динамо Минск 6:1 Энергетик-БГУ Витебск 1:3 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо Минск Динамо Минск 3:1 Гомель Слуцк 2:1 Динамо Минск Динамо Минск 0:1 Неман Торпедо Минск 0:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Городея Минск 0:0 Динамо Минск Динамо Минск 1:0 Славия-Мозырь Ахмат 2:0 Динамо Минск Торпедо Минск 0:3 Динамо Минск Днепр Могилёв 0:3 Динамо Минск Динамо Минск 2:0 Слуцк Витебск 0:1 Динамо Минск

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лиепая - Динамо Минск

    До начала игры, которая состоится 11.07.2019, осталось 2 дня 18 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Лиепая - Динамо Минск
    Лиепая
    2% (1)
    Ничья
    20% (10)
    Динамо Минск
    78% (39)
    1:2 Динамо Минск
    50% (25)
    1:1 Ничья
    18% (9)
    0:1 Динамо Минск
    14% (7)
    0:2 Динамо Минск
    8% (4)
    1:3 Динамо Минск
    4% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...