Лига Европы 2019-2020

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Тобол
 
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Женесс

Предыдущие игры

Тобол Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ордабасы 0:0 Тобол Женесс 0:0 Тобол Тобол 0:2 Астана Жетысу 0:1 Тобол
Тобол 2:0 Окжетпес Кайсар 3:1 Тобол Актобе 0:1 Тобол Тобол 2:0 Шахтёр Караганда Тараз 0:1 Тобол Тобол 1:0 Кайсар Тобол 3:0 Атырау Кайсар 5:1 Тобол Кайрат 1:5 Тобол Кайрат 0:1 Тобол Тобол 1:1 Ордабасы Астана 2:1 Тобол Тобол 0:0 Жетысу Окжетпес 1:2 Тобол Тобол 2:1 Актобе Шахтёр Караганда 0:1 Тобол
Женесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Женесс 0:0 Тобол Фола 2:5 Женесс Женесс 1:1 Прогрес Дифферданж 2:0 Женесс
Женесс 1:0 Расинг Юнион Хамм Бенфика 0:2 Женесс Женесс 1:1 Петанж Хостерт 2:3 Женесс Женесс 1:2 Страссен Виктория Роспорт 1:2 Женесс Женесс 0:3 Дюделанж Этцелла 1:1 Женесс Женесс 1:2 Мондорф-ле-Бен Рюмеланж 1:1 Женесс Прогрес 5:0 Женесс Женесс 0:0 Дифферданж Расинг Юнион 0:1 Женесс Женесс 4:0 Хамм Бенфика Дюделанж 1:3 Женесс Петанж 3:2 Женесс

Последние игры между собой

Тобол: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Женесс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Женесс 0:0 Тобол Лига Европы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Женесс

    До начала игры, которая состоится 18.07.2019, осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Тобол - Женесс
    Тобол
    95.8% (69)
    Ничья
    2.8% (2)
    Женесс
    1.4% (1)
    1:0 Тобол
    41.7% (30)
    2:0 Тобол
    33.3% (24)
    2:1 Тобол
    18.1% (13)
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