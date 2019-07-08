Лига Европы 2019-2020
Тобол
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Стадион: Астана-Арена
Женесс
Предыдущие игры
Тобол Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ордабасы 0:0 Тобол Женесс 0:0 Тобол Тобол 0:2 Астана Жетысу 0:1 Тобол
Женесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Женесс 0:0 Тобол Фола 2:5 Женесс Женесс 1:1 Прогрес Дифферданж 2:0 Женесс
Женесс 1:0 Расинг Юнион Хамм Бенфика 0:2 Женесс Женесс 1:1 Петанж Хостерт 2:3 Женесс Женесс 1:2 Страссен Виктория Роспорт 1:2 Женесс Женесс 0:3 Дюделанж Этцелла 1:1 Женесс Женесс 1:2 Мондорф-ле-Бен Рюмеланж 1:1 Женесс Прогрес 5:0 Женесс Женесс 0:0 Дифферданж Расинг Юнион 0:1 Женесс Женесс 4:0 Хамм Бенфика Дюделанж 1:3 Женесс Петанж 3:2 Женесс
Последние игры между собой
Тобол: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Женесс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Тобол
95.8% (69)
Ничья
2.8% (2)
Женесс
1.4% (1)
1:0 Тобол
41.7% (30)
2:0 Тобол
33.3% (24)
2:1 Тобол
18.1% (13)
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