Лига Европы 2019-2020
Милсами
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Стадион: Комплексул Спортив Районал
Стяуа
Предыдущие игры
Милсами Последние 20 матчей: +9 =5 -6Стяуа 2:0 Милсами Милсами 0:2 Сфынтул Георге Сперанца 0:1 Милсами Милсами 3:1 Динамо-Авто
Зимбру 0:1 Милсами Милсами 1:2 Шериф Петрокуб 1:1 Милсами Милсами 0:0 Кодру Сфынтул Георге 1:1 Милсами Милсами 1:1 Сперанца Динамо-Авто 0:0 Милсами Милсами 3:0 Зимбру Шериф 0:1 Милсами Милсами 2:0 Петрокуб Кодру 0:3 Милсами Милсами 0:3 Сфынтул Георге Милсами 0:1 Динамо-Авто Сперанца 1:0 Милсами Милсами 3:0 Заря Бельцы Сфынтул Георге 0:2 Милсами
Стяуа Последние 20 матчей: +12 =6 -2Стяуа 4:3 Германнштадт Стяуа 2:0 Милсами Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 Стяуа
Университатя Крайова 0:2 Стяуа Стяуа 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 Стяуа ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Стяуа 2:0 Сепси Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Стяуа 3:0 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Люцерн 0:0 Стяуа Стяуа 0:2 ЧФР Клуж Ботошани 1:3 Стяуа
Последние игры между собой
Милсами: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Стяуа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Милсами
4.6% (3)
Ничья
7.7% (5)
Стяуа
87.7% (57)
1:2 Стяуа
38.5% (25)
0:1 Стяуа
18.5% (12)
0:2 Стяуа
15.4% (10)
1:3 Стяуа
7.7% (5)
1:1 Ничья
7.7% (5)
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