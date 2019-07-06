Лига Европы 2019-2020
Петрокуб
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Стадион: Зимбру
АЕК Ларнака
Предыдущие игры
Петрокуб Последние 20 матчей: +8 =4 -8АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб Зимбру 0:2 Петрокуб Шериф 2:0 Петрокуб Петрокуб 4:1 Сперанца
Кодру 0:1 Петрокуб Сфынтул Георге 1:0 Петрокуб Петрокуб 1:1 Милсами Динамо-Авто 0:1 Петрокуб Петрокуб 1:0 Зимбру Петрокуб 1:0 Шериф Сперанца 1:1 Петрокуб Петрокуб 1:1 Кодру Петрокуб 2:2 Сфынтул Георге Милсами 2:0 Петрокуб Петрокуб 0:1 Динамо-Авто Зимбру 0:1 Петрокуб Ахмат 5:0 Петрокуб Петрокуб 0:1 Зимбру Динамо-Авто 1:0 Петрокуб Петрокуб 1:0 Сперанца
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +13 =6 -1АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина
АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
Петрокуб: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
АЕК Ларнака: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Петрокуб
12.7% (8)
Ничья
31.7% (20)
АЕК Ларнака
55.6% (35)
1:1 Ничья
30.2% (19)
1:2 АЕК Ларнака
27% (17)
0:1 АЕК Ларнака
19% (12)
0:2 АЕК Ларнака
6.3% (4)
1:0 Петрокуб
4.8% (3)
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