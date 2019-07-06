Лига Европы 2019-2020

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Петрокуб
 
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Стадион:
АЕК Ларнака

Предыдущие игры

Петрокуб Последние 20 матчей: +8 =4 -8
АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб Зимбру 0:2 Петрокуб Шериф 2:0 Петрокуб Петрокуб 4:1 Сперанца
Кодру 0:1 Петрокуб Сфынтул Георге 1:0 Петрокуб Петрокуб 1:1 Милсами Динамо-Авто 0:1 Петрокуб Петрокуб 1:0 Зимбру Петрокуб 1:0 Шериф Сперанца 1:1 Петрокуб Петрокуб 1:1 Кодру Петрокуб 2:2 Сфынтул Георге Милсами 2:0 Петрокуб Петрокуб 0:1 Динамо-Авто Зимбру 0:1 Петрокуб Ахмат 5:0 Петрокуб Петрокуб 0:1 Зимбру Динамо-Авто 1:0 Петрокуб Петрокуб 1:0 Сперанца
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +13 =6 -1
АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб АЕК Ларнака 2:1 Омония Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина
АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака Омония 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:3 АПОЭЛ АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 Эносис АПОЭЛ 2:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Алки Ороклинис АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

Петрокуб: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
АЕК Ларнака: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
АЕК Ларнака 1:0 Петрокуб Лига Европы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Петрокуб - АЕК Ларнака

    До начала игры, которая состоится 18.07.2019, осталось 2 дня 17 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Петрокуб - АЕК Ларнака
    Петрокуб
    12.7% (8)
    Ничья
    31.7% (20)
    АЕК Ларнака
    55.6% (35)
    1:1 Ничья
    30.2% (19)
    1:2 АЕК Ларнака
    27% (17)
    0:1 АЕК Ларнака
    19% (12)
    0:2 АЕК Ларнака
    6.3% (4)
    1:0 Петрокуб
    4.8% (3)
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