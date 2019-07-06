Лига Европы 2019-2020

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Хибернианс
 
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Стадион:
Шахтёр Солигорск

Предыдущие игры

Хибернианс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Шахтёр Солигорск 1:0 Хибернианс Валлетта 2:2 Хибернианс Хибернианс 5:1 Бальцан Сенглея Атлетик 0:2 Хибернианс
Хибернианс 1:3 Корми Биркиркара 2:3 Хибернианс Хибернианс 1:1 Моста Хибернианс 2:2 Слима Уондерерс Хамрун Спартанс 1:1 Хибернианс Хибернианс 5:0 Таршин Рэйнбоу Сент-Эндрюс 1:2 Хибернианс Хибернианс 1:0 Гзира Юнайтед Флориана 0:1 Хибернианс Хибернианс 1:2 Валлетта Пьета Хотспурс 0:2 Хибернианс Бальцан 2:2 Хибернианс Хибернианс 2:0 Сенглея Атлетик Корми 1:2 Хибернианс Хибернианс 2:1 Биркиркара Моста 0:4 Хибернианс
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Шахтёр Солигорск 1:0 Хибернианс Шахтёр Солигорск 3:2 Минск Славия-Мозырь 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест
Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:1 Днепр Могилёв Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо Минск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:4 Энергетик-БГУ Гомель 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Слуцк Неман 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Торпедо Минск Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Минск

Последние игры между собой

Хибернианс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Солигорск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Солигорск 1:0 Хибернианс Лига Европы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хибернианс - Шахтёр Солигорск

    До начала игры, которая состоится 18.07.2019, осталось 2 дня 18 часов.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Хибернианс - Шахтёр Солигорск
    Хибернианс
    48.4% (30)
    Ничья
    27.4% (17)
    Шахтёр Солигорск
    24.2% (15)
    1:1 Ничья
    25.8% (16)
    2:1 Хибернианс
    21% (13)
    0:1 Шахтёр Солигорск
    14.5% (9)
    2:0 Хибернианс
    12.9% (8)
    1:0 Хибернианс
    9.7% (6)
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