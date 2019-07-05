Лига Европы 2019-2020

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КуПС
 
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Стадион:
Витебск

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Хонка 1:2 КуПС ХИК 1:1 КуПС КуПС 5:1 Лахти ВПС 1:2 КуПС
КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки КуПС 1:0 Ильвес Интер Турку 1:0 КуПС ХИФК 1:1 КуПС КуПС 3:1 Коккола ПВ Мариехамн 3:4 КуПС РоПС 0:1 КуПС КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СЯК Сейнайоки ВПС 1:0 КуПС Коккола ПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС
Витебск Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Витебск 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Витебск Витебск 2:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск
Витебск 1:3 Динамо Минск Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 3:0 Энергетик-БГУ Ислочь 3:0 Витебск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Витебск Витебск 2:2 Слуцк Неман 1:0 Витебск Витебск 1:1 Торпедо Минск Городея 1:1 Витебск Минск 0:0 Витебск Гомель 1:3 Витебск Витебск 1:0 Городея Ислочь 0:1 Витебск Витебск 0:1 Динамо Минск Шахтёр Солигорск 2:1 Витебск

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча КуПС - Витебск

    До начала игры, которая состоится 11.07.2019, осталось 2 дня 17 часов 1 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч КуПС - Витебск
    КуПС
    50% (28)
    Ничья
    37.5% (21)
    Витебск
    12.5% (7)
    1:1 Ничья
    30.4% (17)
    1:0 КуПС
    25% (14)
    2:1 КуПС
    17.9% (10)
    1:2 Витебск
    7.1% (4)
    0:0 Ничья
    5.4% (3)
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