Лига Европы 2019-2020
КуПС
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Стадион: Савон Саномат Ареена
Витебск
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: +7 =7 -6Хонка 1:2 КуПС ХИК 1:1 КуПС КуПС 5:1 Лахти ВПС 1:2 КуПС
Витебск Последние 20 матчей: +7 =4 -9Витебск 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Витебск Витебск 2:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:0 Витебск
Витебск 1:3 Динамо Минск Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 3:0 Энергетик-БГУ Ислочь 3:0 Витебск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Витебск Витебск 2:2 Слуцк Неман 1:0 Витебск Витебск 1:1 Торпедо Минск Городея 1:1 Витебск Минск 0:0 Витебск Гомель 1:3 Витебск Витебск 1:0 Городея Ислочь 0:1 Витебск Витебск 0:1 Динамо Минск Шахтёр Солигорск 2:1 Витебск
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
КуПС
50% (28)
Ничья
37.5% (21)
Витебск
12.5% (7)
1:1 Ничья
30.4% (17)
1:0 КуПС
25% (14)
2:1 КуПС
17.9% (10)
1:2 Витебск
7.1% (4)
0:0 Ничья
5.4% (3)
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