Словакия: Суперлига 2019-2020

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Земплин
0:3
Перерыв

Стадион:
Жилина
0'
0:1
4' Гол
Демири Бесир
0:2
20' Гол
Jan Bernat
22' Желтая карточка
Валло Кристиан
26' Желтая карточка
Jozef Simon Turik
26' Желтая карточка
Боженик Роберт
27' Желтая карточка
Martin Kolesar
0:3
45' Гол
Кралик Мартин

Ход матча

4'
0:1
Демири Бесир
20'
0:2
Jan Bernat
22'
 
Валло Кристиан
26'
Jozef Simon Turik
 
26'
 
Боженик Роберт
27'
Martin Kolesar
 
45'
0:3
Кралик Мартин

Предыдущие игры

Земплин Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ДАК 5:0 Земплин Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин
Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин
Жилина Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Жилина 0:0 Локомотив Москва Жилина 4:2 Ружомберок Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина
Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина Земплин 2:1 Жилина Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце Сеница 0:1 Жилина Жилина 1:1 Спартак Трнава Крылья Советов 1:0 Жилина

Последние игры между собой

Земплин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Жилина: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Земплин 2:1 Жилина Суперлига Земплин 0:2 Жилина Кубок Жилина 1:1 Земплин Кубок Жилина 4:0 Земплин Суперлига
Жилина 2:2 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Жилина Суперлига Земплин 1:0 Жилина Суперлига Жилина 2:1 Земплин Суперлига Земплин 0:1 Жилина Суперлига Жилина 7:1 Земплин Суперлига Земплин 0:2 Жилина Суперлига Земплин 3:0 Жилина Суперлига Жилина 2:3 Земплин Суперлига Жилина 2:0 Земплин Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Жилина 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Нитра 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ружомберок 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Середь 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Злате Моравце 0 0 0 0 0 - 0 0
6. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Погронье 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сеница 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тренчин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Земплин 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кралик Мартин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Martin Kolesar получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Боженик Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Jozef-Simon Turik получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Валло Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Jan Bernat бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zemplin Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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