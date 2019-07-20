Словакия: Суперлига 2019-2020
0:1
4' ГолДемири Бесир
0:2
20' ГолJan Bernat
22' Желтая карточкаВалло Кристиан
26' Желтая карточкаJozef Simon Turik
26' Желтая карточкаБоженик Роберт
27' Желтая карточкаMartin Kolesar
0:3
45' ГолКралик Мартин
Ход матча
4'
0:1
20'
0:2
22'
26'
27'
45'
0:3
Предыдущие игры
Земплин Последние 20 матчей: +8 =5 -7ДАК 5:0 Земплин Земплин 3:3 Слован Братислава Земплин 0:3 Ружомберок Середь 2:2 Земплин
Земплин 2:1 Жилина Земплин 0:2 ДАК Земплин 0:2 Жилина Ружомберок 1:0 Земплин Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин
Жилина Последние 20 матчей: +8 =4 -8Жилина 0:0 Локомотив Москва Жилина 4:2 Ружомберок Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина
Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина Земплин 2:1 Жилина Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце Сеница 0:1 Жилина Жилина 1:1 Спартак Трнава Крылья Советов 1:0 Жилина
Последние игры между собой
Земплин: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Жилина: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Нитра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Середь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Погронье
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сеница
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тренчин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Земплин
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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