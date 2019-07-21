Словакия: Суперлига 2019-2020

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Ружомберок
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Нитра
0' 36'

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК
Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК
Нитра Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра
Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин Железярне Подбрезова 1:1 Нитра Сеница 5:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Нитра 0:2 Середь Земплин 0:0 Нитра Нитра 1:3 Железярне Подбрезова Злате Моравце 0:3 Нитра Нитра 1:0 Сеница Спартак Трнава 2:3 Нитра Нитра 1:2 Слован Братислава ДАК 1:0 Нитра

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Нитра: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:1 Нитра Суперлига Ружомберок 0:0 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Ружомберок Суперлига
Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 2:0 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:1 Ружомберок Corgon Liga
Команда И В Н П Г О
1. Жилина 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Слован Братислава 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Сеница 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Злате Моравце 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Спартак Трнава 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Нитра 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ружомберок 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Середь 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9. ДАК 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Погронье 1 0 0 1 1 - 3 0
11. Тренчин 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Земплин 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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