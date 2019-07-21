Словакия: Суперлига 2019-2020
Ружомберок
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Ружомберок
Нитра
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +9 =6 -5Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК
Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК
Нитра Последние 20 матчей: +4 =7 -9Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 0:1 Спартак Трнава Нитра 2:3 Сеница Тренчин 1:4 Нитра
Нитра 2:2 Железярне Подбрезова Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин Железярне Подбрезова 1:1 Нитра Сеница 5:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Нитра 0:2 Середь Земплин 0:0 Нитра Нитра 1:3 Железярне Подбрезова Злате Моравце 0:3 Нитра Нитра 1:0 Сеница Спартак Трнава 2:3 Нитра Нитра 1:2 Слован Братислава ДАК 1:0 Нитра
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Нитра: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Нитра 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Нитра Суперлига Нитра 3:3 Ружомберок Суперлига Нитра 3:0 Ружомберок Суперлига Нитра 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:3 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 0:0 Нитра Corgon Liga Нитра 0:2 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 1:2 Ружомберок Corgon Liga Нитра 3:1 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:0 Нитра Corgon Liga Нитра 2:0 Ружомберок Corgon Liga Ружомберок 1:1 Нитра Corgon Liga Нитра 2:1 Ружомберок Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Сеница
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Злате Моравце
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Спартак Трнава
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Нитра
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Ружомберок
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Середь
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|ДАК
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Погронье
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Тренчин
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Загрузка...