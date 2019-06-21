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Аустрия Клагенфурт
 
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Локомотив Москва

Предыдущие игры

Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Лиферинг 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:1 Форвертс Штайр Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:0 Лафниц
Амштеттен 3:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 1:1 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 Хорн Аустрия-2 Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:0 Пашинг ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Ваккер-2 Инсбрук 2:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс Аустрия Клагенфурт 5:0 Блау-Вайс Линц Аустрия Люстенау 1:1 Аустрия Клагенфурт Маттерсбург 1:2 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Лиферинг Форвертс Штайр 2:1 Аустрия Клагенфурт
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Аустрия Клагенфурт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Аустрия Клагенфурт 1:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт Любители
Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт Любители
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аустрия Клагенфурт - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 24.06.2019, осталось 2 дня 12 часов 15 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Аустрия Клагенфурт - Локомотив Москва
    Аустрия Клагенфурт
    6.1% (3)
    Ничья
    28.6% (14)
    Локомотив Москва
    65.3% (32)
    1:2 Локомотив Москва
    32.7% (16)
    1:1 Ничья
    28.6% (14)
    0:2 Локомотив Москва
    10.2% (5)
    0:1 Локомотив Москва
    10.2% (5)
    1:3 Локомотив Москва
    8.2% (4)
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