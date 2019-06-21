Предыдущие игры
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +8 =8 -4Лиферинг 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:1 Форвертс Штайр Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:0 Лафниц
Амштеттен 3:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 1:1 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 1:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 Хорн Аустрия-2 Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:0 Пашинг ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Ваккер-2 Инсбрук 2:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс Аустрия Клагенфурт 5:0 Блау-Вайс Линц Аустрия Люстенау 1:1 Аустрия Клагенфурт Маттерсбург 1:2 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Лиферинг Форвертс Штайр 2:1 Аустрия Клагенфурт
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =7 -1Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Аустрия Клагенфурт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Аустрия Клагенфурт
6.1% (3)
Ничья
28.6% (14)
Локомотив Москва
65.3% (32)
1:2 Локомотив Москва
32.7% (16)
1:1 Ничья
28.6% (14)
0:2 Локомотив Москва
10.2% (5)
0:1 Локомотив Москва
10.2% (5)
1:3 Локомотив Москва
8.2% (4)
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