Фастав Злин
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Локомотив Москва
Предыдущие игры
Фастав Злин Последние 20 матчей: +5 =1 -14Млада Болеслав 3:0 Фастав Злин Фастав Злин 3:1 Млада Болеслав Сигма Оломоуц 3:2 Фастав Злин Фастав Злин 1:0 Сигма Оломоуц
Млада Болеслав 3:0 Фастав Злин Фастав Злин 1:0 Славия Прага Карвина 2:0 Фастав Злин Спарта Прага 2:0 Фастав Злин Фастав Злин 0:2 Сигма Оломоуц Слован Либерец 1:0 Фастав Злин Фастав Злин 2:1 Дукла Прага Баник Острава 1:2 Фастав Злин Фастав Злин 0:2 Богемианс-1905 Пршибрам 3:2 Фастав Злин Фастав Злин 0:1 Словацко Фастав Злин 0:0 Рубин Сённерйюск 1:0 Фастав Злин Теплице 2:1 Фастав Злин Фастав Злин 0:2 Виктория Пльзень Яблонец 4:0 Фастав Злин
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =7 -1Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал Урал 2:2 Локомотив Москва
Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде
Последние игры между собой
Фастав Злин: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Фастав Злин
1.8% (1)
Ничья
3.6% (2)
Локомотив Москва
94.5% (52)
1:2 Локомотив Москва
34.5% (19)
0:2 Локомотив Москва
30.9% (17)
1:3 Локомотив Москва
10.9% (6)
0:1 Локомотив Москва
10.9% (6)
0:3 Локомотив Москва
3.6% (2)
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