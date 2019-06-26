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Гонвед
 
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Зенит

Предыдущие игры

Гонвед Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гонвед 1:2 Види МТК 1:4 Гонвед Гонвед 4:4 Диошдьёр Пушкаш-Академия 2:2 Гонвед
Гонвед 3:2 Ференцварош Сорокшар 0:3 Гонвед Уйпешт 0:0 Гонвед Гонвед 2:1 Сорокшар Гонвед 1:1 Дебрецен Гонвед 0:1 Види Гонвед 4:2 Будаёрш Мезоковезд 3:1 Гонвед Гонвед 3:0 Пакш Будаёрш 1:2 Гонвед Варда 1:1 Гонвед Гонвед 1:3 Халадаш Гонвед 1:1 Дюна Асфалт Гонвед 2:1 МТК Дюна Асфалт 0:1 Гонвед Диошдьёр 2:1 Гонвед
Зенит Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит
Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Гонвед - Зенит

    До начала игры, которая состоится 29.06.2019, осталось 2 дня 12 часов 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Гонвед - Зенит
    Гонвед
    0% (0)
    Ничья
    5.8% (3)
    Зенит
    94.2% (49)
    1:2 Зенит
    36.5% (19)
    0:2 Зенит
    21.2% (11)
    1:3 Зенит
    15.4% (8)
    0:1 Зенит
    11.5% (6)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
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