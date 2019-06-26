Предыдущие игры
Гонвед Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гонвед 1:2 Види МТК 1:4 Гонвед Гонвед 4:4 Диошдьёр Пушкаш-Академия 2:2 Гонвед
Гонвед 3:2 Ференцварош Сорокшар 0:3 Гонвед Уйпешт 0:0 Гонвед Гонвед 2:1 Сорокшар Гонвед 1:1 Дебрецен Гонвед 0:1 Види Гонвед 4:2 Будаёрш Мезоковезд 3:1 Гонвед Гонвед 3:0 Пакш Будаёрш 1:2 Гонвед Варда 1:1 Гонвед Гонвед 1:3 Халадаш Гонвед 1:1 Дюна Асфалт Гонвед 2:1 МТК Дюна Асфалт 0:1 Гонвед Диошдьёр 2:1 Гонвед
Зенит Последние 20 матчей: +12 =3 -5Левски София 0:1 Зенит Ваккер Инсбрук 1:6 Зенит Зенит 4:1 Енисей Ростов 1:0 Зенит
Зенит 3:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Зенит Зенит 4:2 Крылья Советов Зенит 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:3 Зенит Зенит 5:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 Зенит Зенит 3:1 Оренбург Зенит 0:3 Аустрия Вена Спартак Москва 1:1 Зенит Вильярреал 2:1 Зенит Зенит 2:1 Уфа Зенит 1:3 Вильярреал Урал 0:1 Зенит Зенит 3:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Зенит
Гонвед
0% (0)
Ничья
5.8% (3)
Зенит
94.2% (49)
1:2 Зенит
36.5% (19)
0:2 Зенит
21.2% (11)
1:3 Зенит
15.4% (8)
0:1 Зенит
11.5% (6)
1:1 Ничья
5.8% (3)
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