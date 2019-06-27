Жилина
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Локомотив Москва
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +8 =3 -9Жилина 4:2 Ружомберок Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК
Спартак Трнава 3:3 Жилина Земплин 2:1 Жилина Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин Ружомберок 1:1 Жилина Жилина 4:0 Земплин Жилина 4:1 Скалица Подбрезова 0:2 Жилина Жилина 2:1 Злате Моравце Сеница 0:1 Жилина Жилина 1:1 Спартак Трнава Крылья Советов 1:0 Жилина Слован Братислава 5:2 Жилина
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +13 =6 -1Фастав Злин 2:4 Локомотив Москва Аустрия Клагенфурт 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 1:0 Урал
Урал 2:2 Локомотив Москва Ростов 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 4:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Енисей Ростов 1:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Ахмат 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Зенит Локомотив Москва 2:2 Ростов Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов
Жилина
6.7% (4)
Ничья
15% (9)
Локомотив Москва
78.3% (47)
1:2 Локомотив Москва
35% (21)
0:2 Локомотив Москва
15% (9)
0:1 Локомотив Москва
15% (9)
1:1 Ничья
13.3% (8)
0:3 Локомотив Москва
5% (3)
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