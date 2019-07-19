Швейцария: Суперлига 2019-2020
0:1
22' ГолАйети Альбиан
1:1
35' ГолПатрик II
1:2
52' ГолДзуффи Лука
55' Желтая карточкаШтокер Валентин
60' Желтая карточкаДжюмарт Эрай
68' Желтая карточкаЗок Кристиан
71' Желтая карточкаОкафор Ноа
1:3
73' Гол в свои воротаМитрюшкин Антон
1:4
82' ГолШтокер Валентин
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
33
Леняни
Эрмир
31
Патрик
II
25
Фортюн
Яссин
23
Баланта
Эдер
20
Фрай
Фабиан
11
Окафор
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Патрик IIНападающий
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
40 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Баланта ЭдерПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
11 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
22'
0:1
35'
1:1
52'
1:2
55'
60'
68'
71'
73'
1:3
73'
80'
82'
1:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +4 =8 -8Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ
Базель Последние 20 матчей: +14 =4 -2Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860
Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель
Последние игры между собой
Сьон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок Сьон 0:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 0:3 Сьон Switzerland Cup
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тун
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нёвшатель Ксамакс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
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