Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Сьон
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 11000
Базель
0'
0:1
22' Гол
Айети Альбиан
1:1
35' Гол
Патрик II
1:2
52' Гол
Дзуффи Лука
55' Желтая карточка
Штокер Валентин
60' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
68' Желтая карточка
Зок Кристиан
71' Желтая карточка
Окафор Ноа
1:3
73' Гол в свои ворота
Митрюшкин Антон
1:4
82' Гол
Штокер Валентин
90'+5
1
Митрюшкин
Антон
36
Куасси
Ксавье
34
Ндойе
Бирама
68
Руиз
Жан
62
Масейрас
Кентен
11
Бехрами
Валон
6
Зок
Кристиан
33
Леняни
Эрмир
7
Касами
Пайтим
31
Патрик
II
25
Фортюн
Яссин
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
6
Альдерете
Омар
4
Джюмарт
Эрай
28
Петретта
Рауль
23
Баланта
Эдер
20
Фрай
Фабиан
11
Окафор
Ноа
7
Дзуффи
Лука
14
Штокер
Валентин
22
Айети
Альбиан
Сьон
3-4-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Айети Альбиан
(Штокер Валентин)
35'
Патрик II
(Зок Кристиан)
1:1
44'
 
Джака Таулант
Петретта Рауль
51'
Бамер Жан
Куасси Ксавье
 
52'
1:2
Дзуффи Лука
(Айети Альбиан)
55'
 
Штокер Валентин
60'
 
Джюмарт Эрай
67'
Итаитинга
Фортюн Яссин
 
68'
Зок Кристиан
 
71'
 
Окафор Ноа
73'
1:3
Митрюшкин Антон
73'
Гргич Анто
Руиз Жан
 
80'
 
Буа Кевин
Окафор Ноа
82'
1:4
Штокер Валентин
(Айети Альбиан)
84'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Дзуффи Лука

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ
Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Сьон 0:1 Тун Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз Цюрих 1:0 Сьон Сьон 0:3 Базель Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 2:4 Базель Сьон 2:2 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860
Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз Лугано 1:1 Базель

Последние игры между собой

Сьон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Базель: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига
Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок Сьон 0:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 0:3 Сьон Switzerland Cup
Команда И В Н П Г О
1. Базель 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тун 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нёвшатель Ксамакс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сьон 1 0 0 1 1 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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