Швейцария: Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз Зрители: 25110
Серветт
1:0
5' ГолНгамелеу Муми
29' Желтая карточкаKoro Kone
1:1
31' ГолВютрих Себастьен
40' Желтая карточкаMichael Goncalves
75' Желтая карточкаОаро Гийом
99
Оаро
Гийом
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Схалк АлексПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
5'
29'
31'
75'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =3 -4Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София
Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт
Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур Раппершвиль-Йона 1:2 Серветт Серветт 6:1 Шаффхаузен Арау 3:3 Серветт Кринс 0:3 Серветт Серветт 0:0 Виль
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Серветт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Тун
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Нёвшатель Ксамакс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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