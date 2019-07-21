Швейцария: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2019-2020
Янг Бойз
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 25110
Серветт
0'
1:0
5' Гол
Нгамелеу Муми
29' Желтая карточка
Koro Kone
1:1
31' Гол
Вютрих Себастьен
40' Желтая карточка
Michael Goncalves
75' Желтая карточка
Оаро Гийом
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
29
Лотомба
Жордан
5
Зесигер
Седрик
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамелеу
Муми
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
18
Нсаме
Жан-Пьер
99
Оаро
Гийом
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Michael
Goncalves
8
Timothe
Cognat
29
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
Янг Бойз
4-4-2
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

5'
Нгамелеу Муми
(Сулеймани Миралем)
1:0
29'
 
Koro Kone
31'
1:1
Вютрих Себастьен
(Timothe Cognat)
33'
Бюрги Николас
Лустенбергер Фабиан
 
40'
 
Michael Goncalves
59'
Шпильман Марвин
Сулеймани Миралем
 
72'
 
Boris Cespedes
Varol Tasar
75'
Оаро Гийом
 
78'
 
Схалк Алекс
Вютрих Себастьен
81'
Гаудино Джанлука
Эбишер Мишель
 
84'
 
Рутис Кристофер
Timothe Cognat

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Янг Бойз 2:0 Кристал Пэлас Янг Бойз 0:2 Кринс Янг Бойз 5:1 Айнтрахт Фр Янг Бойз 1:1 Левски София
Янг Бойз 3:1 Штуттгарт Вадуц 1:0 Янг Бойз Брайтенрайн 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Раппершвиль-Йона Янг Бойз 4:0 Люцерн Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:1 Грасcхоппер Янг Бойз 3:1 Базель Сьон 0:4 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Нёвшатель Ксамакс 1:0 Янг Бойз Цюрих 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:3 Янг Бойз Янг Бойз 5:1 Тун Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Базель 2:2 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт
Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур Раппершвиль-Йона 1:2 Серветт Серветт 6:1 Шаффхаузен Арау 3:3 Серветт Кринс 0:3 Серветт Серветт 0:0 Виль

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Серветт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига
Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Лугано 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Базель 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Люцерн 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Янг Бойз 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Серветт 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Тун 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Нёвшатель Ксамакс 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Сьон 1 0 0 1 1 - 4 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...