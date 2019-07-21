Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Цюрих
0:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 9430
Лугано
0'
0:1
30' Пенальти
Марич Мият
36' Желтая карточка
Араторе Марко
0:2
39' Гол
Араторе Марко
0:3
44' Гол
Родригес Франсиско III
64' Желтая карточка
Noam Baumann
76' Желтая карточка
Алиу Изер
0:4
79' Гол
Вечеи Балинт
90'+6
25
Бреше
Янник
77
Willie
Britto
17
Бангура
Умару
3
Nathan
V
5
Харабадзе
Леван
35
Зом
Симон
6
Попович
Денис
94
Хелифи
Салим
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
9
Сисей
Ассан
46
Noam
Baumann
4
Akos
Kecskes
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Джонатан
20
Кустодио
Оливер
70
Араторе
Марко
68
Родригес
Франсиско
III
19
Герндт
Александр
10
Боттани
Маттиа
Цюрих
4-2-3-1
Лугано
3-4-1-2

Ход матча

30'
0:1
Марич Мият
36'
 
Араторе Марко
39'
0:2
Араторе Марко
(Родригес Франсиско III)
44'
0:3
Родригес Франсиско III
46'
Махи Мимаун
Хелифи Салим
 
55'
 
Вечеи Балинт
Родригес Франсиско III
58'
Blaz Kramer
Маркезано Антонио
 
63'
 
Обексер Линус
Араторе Марко
64'
 
Noam Baumann
74'
Алиу Изер
Зом Симон
 
76'
Алиу Изер
 
79'
0:4
Вечеи Балинт
(Боттани Маттиа)
80'
 
Холендер Филип
Боттани Маттиа

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +7 =4 -9
РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих
Цюрих 4:0 Виль Цюрих 2:2 Винтертур Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Люцерн 3:0 Цюрих Цюрих 3:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих Базель 3:0 Цюрих Цюрих 1:0 Сьон Цюрих 1:3 Базель Лугано 3:0 Цюрих Цюрих 0:1 Янг Бойз Грасcхоппер 1:1 Цюрих Цюрих 0:2 Базель Сьон 1:0 Цюрих Цюрих 2:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 2:2 Цюрих
Лугано Последние 20 матчей: +7 =11 -2
Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано
Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Лугано: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига
Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Лугано 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Базель 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Люцерн 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Янг Бойз 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Серветт 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Тун 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Нёвшатель Ксамакс 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Сьон 1 0 0 1 1 - 4 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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