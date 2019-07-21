Швейцария: Суперлига 2019-2020
Цюрих
0:4
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 9430
Лугано
0:1
30' ПенальтиМарич Мият
36' Желтая карточкаАраторе Марко
0:2
39' ГолАраторе Марко
0:3
44' ГолРодригес Франсиско III
64' Желтая карточкаNoam Baumann
76' Желтая карточкаАлиу Изер
0:4
79' ГолВечеи Балинт
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
35
Зом
Симон
94
Хелифи
Салим
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Хелифи СалимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Заутер ИланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алиу ИзерПолузащитник
-
23 Махи МимаунНападающий
-
18 Blaz Kramer
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
30'
0:1
36'
39'
44'
64'
76'
79'
0:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 3
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +7 =4 -9РБ Лейпциг 1:4 Цюрих Цюрих 3:5 Штуттгарт Страсбург 2:1 Цюрих Раппершвиль-Йона 1:3 Цюрих
Лугано Последние 20 матчей: +7 =11 -2Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо Виль 1:2 Лугано
Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель Цюрих 0:1 Лугано
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 6
Лугано: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 5
Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:4 Цюрих Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Базель
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Серветт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Тун
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Нёвшатель Ксамакс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Сьон
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Загрузка...