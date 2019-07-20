Лига чемпионов 2019-2020
БАТЭ
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Стадион: Борисов-Арена
Русенборг
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =2 -4Пяст 1:2 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 1:1 Пяст Динамо Минск 1:2 БАТЭ
БАТЭ 3:0 Витебск Ислочь 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Неман 0:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Торпедо Минск Городея 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Энергетик-БГУ 0:4 БАТЭ БАТЭ 2:0 Днепр Могилёв БАТЭ 1:3 Динамо-Брест Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг Ранхейм 2:3 Русенборг
Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Стабек 3:1 Русенборг
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
БАТЭ
69.2% (45)
Ничья
16.9% (11)
Русенборг
13.8% (9)
2:1 БАТЭ
44.6% (29)
1:1 Ничья
16.9% (11)
1:0 БАТЭ
15.4% (10)
2:0 БАТЭ
9.2% (6)
1:2 Русенборг
6.2% (4)
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