Лига чемпионов 2019-2020
Нью-Сейнтс
0:1
Первый тайм: 22'
Стадион: Парк Холл
Копенгаген
0:1
18' ГолСотириу Пиерос
17
Dean
Ebbe
29
Сков
Роберт
33
Фальк
Расмус
26
Хольсе
Карло
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dean EbbeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Берн КертисНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Scott Ruscoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
18'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Нью-Сейнтс Последние 20 матчей: +17 =3 -0Ферроникели 0:1 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2:2 Ферроникели Коннас Куэй 0:3 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 1:0 Коннас Куэй
Нью-Сейнтс 3:1 Каернарфон Таун Барри Таун 0:4 Нью-Сейнтс Ньютаун 0:6 Нью-Сейнтс Бала Таун 0:7 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2:0 Барри Таун Нью-Сейнтс 3:1 Бала Таун Коннас Куэй 0:2 Нью-Сейнтс Каернарфон Таун 0:3 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2:2 Барри Таун Нью-Сейнтс 5:0 Ньютаун Нью-Сейнтс 5:0 Ланелли Нью-Сейнтс 4:0 Ньютаун Сефн Друидс 0:3 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 7:0 Сефн Друидс Лландидно 0:4 Нью-Сейнтс Бала Таун 1:1 Нью-Сейнтс
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =3 -6Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген
Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Нью-Сейнтс
2% (3)
Ничья
3.4% (5)
Копенгаген
94.6% (139)
0:2 Копенгаген
29.9% (44)
1:2 Копенгаген
29.3% (43)
0:1 Копенгаген
17.7% (26)
0:3 Копенгаген
7.5% (11)
1:3 Копенгаген
7.5% (11)
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