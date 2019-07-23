Лига чемпионов 2019-2020

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Нью-Сейнтс
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Копенгаген
0'
0:1
18' Гол
Сотириу Пиерос
22'
1
Харрисон
Пол
2
Спендер
Саймон
4
Keston
Davies
24
Ryan
Harrington
10
Рэдмонд
Даниэл
23
Эдвардс
Аэрон
6
Роутледж
Джон
14
Маллан
Джейми
8
Броббелл
Райан
11
Цеслевич
Адриан
17
Dean
Ebbe
13
Грютебуст
Стен
17
Бартолец
Карло
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
3
Бенгтссон
Пьер
29
Сков
Роберт
33
Фальк
Расмус
6
Стаге
Йенс
26
Хольсе
Карло
9
Сотириу
Пиерос
14
Н'Дойе
Даме
Нью-Сейнтс
4-2-3-1
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

18'
0:1
Сотириу Пиерос
(Бартолец Карло)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Нью-Сейнтс Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Ферроникели 0:1 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2:2 Ферроникели Коннас Куэй 0:3 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 1:0 Коннас Куэй
Нью-Сейнтс 3:1 Каернарфон Таун Барри Таун 0:4 Нью-Сейнтс Ньютаун 0:6 Нью-Сейнтс Бала Таун 0:7 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2:0 Барри Таун Нью-Сейнтс 3:1 Бала Таун Коннас Куэй 0:2 Нью-Сейнтс Каернарфон Таун 0:3 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2:2 Барри Таун Нью-Сейнтс 5:0 Ньютаун Нью-Сейнтс 5:0 Ланелли Нью-Сейнтс 4:0 Ньютаун Сефн Друидс 0:3 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 7:0 Сефн Друидс Лландидно 0:4 Нью-Сейнтс Бала Таун 1:1 Нью-Сейнтс
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген
Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Park Hall Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нью-Сейнтс 0:1 Копенгаген
Нью-Сейнтс
2% (3)
Ничья
3.4% (5)
Копенгаген
94.6% (139)
0:2 Копенгаген
29.9% (44)
1:2 Копенгаген
29.3% (43)
0:1 Копенгаген
17.7% (26)
0:3 Копенгаген
7.5% (11)
1:3 Копенгаген
7.5% (11)
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