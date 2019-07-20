Лига чемпионов 2019-2020

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ПСВ
 
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Стадион:
Базель

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ
ПСВ 3:1 Хераклес АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Виллем II 0:3 ПСВ ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг ПСВ 2:1 Де Графсхап Витесс 3:3 ПСВ ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда Эксельсиор 0:2 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Херенвен 2:2 ПСВ Утрехт 2:2 ПСВ ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 2:1 Гронинген
Базель Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг
Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Базель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Базель 3:2 ПСВ Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ПСВ - Базель

    До начала игры, которая состоится 23.07.2019, осталось 2 дня 19 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч ПСВ - Базель
    ПСВ
    95.5% (64)
    Ничья
    1.5% (1)
    Базель
    3% (2)
    2:1 ПСВ
    38.8% (26)
    2:0 ПСВ
    28.4% (19)
    3:1 ПСВ
    16.4% (11)
    1:0 ПСВ
    7.5% (5)
    3:0 ПСВ
    4.5% (3)
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