Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +11 =5 -4ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ
Базель Последние 20 матчей: +15 =3 -2Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг
Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель Люцерн 0:1 Базель Базель 2:2 Янг Бойз
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Базель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
ПСВ
95.5% (64)
Ничья
1.5% (1)
Базель
3% (2)
2:1 ПСВ
38.8% (26)
2:0 ПСВ
28.4% (19)
3:1 ПСВ
16.4% (11)
1:0 ПСВ
7.5% (5)
3:0 ПСВ
4.5% (3)
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