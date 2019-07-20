Лига Европы 2019-2020

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Шахтёр Солигорск
 
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Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Хибернианс 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Хибернианс Шахтёр Солигорск 3:2 Минск Славия-Мозырь 0:1 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:1 Днепр Могилёв Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо Минск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:4 Энергетик-БГУ Гомель 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Слуцк Неман 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Торпедо Минск Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск Оренбург 0:2 Шахтёр Солигорск
Эсбьерг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг
Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Солигорск - Эсбьерг

    До начала игры, которая состоится 25.07.2019, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Шахтёр Солигорск - Эсбьерг
    Шахтёр Солигорск
    75.4% (49)
    Ничья
    21.5% (14)
    Эсбьерг
    3.1% (2)
    1:0 Шахтёр Солигорск
    36.9% (24)
    2:1 Шахтёр Солигорск
    27.7% (18)
    1:1 Ничья
    15.4% (10)
    2:0 Шахтёр Солигорск
    9.2% (6)
    0:0 Ничья
    4.6% (3)
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