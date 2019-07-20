Лига Европы 2019-2020
Пюник
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Стадион: Городской (Гюмри)
Яблонец
Предыдущие игры
Пюник Последние 20 матчей: +11 =4 -5Шкупи 1:2 Пюник Пюник 3:3 Шкупи Пюник 0:3 Урал Пюник 2:1 Арарат
Яблонец Последние 20 матчей: +9 =3 -8Спарта Прага 2:0 Яблонец Яблонец 2:0 Богемианс-1905 Рапид Вена 2:1 Яблонец Яблонец 1:0 Слован Либерец
Спарта Прага 2:0 Яблонец Славия Прага 2:1 Яблонец Яблонец 2:0 Баник Острава Виктория Пльзень 2:1 Яблонец Яблонец 4:0 Баник Острава Богемианс-1905 1:0 Яблонец Яблонец 2:1 Дукла Прага Слован Либерец 0:0 Яблонец Яблонец 3:0 Пршибрам Словацко 0:0 Яблонец Яблонец 2:1 Теплице Виктория Пльзень 1:0 Яблонец Млада Болеслав 1:0 Яблонец Яблонец 2:2 Опава Сигма Оломоуц 1:2 Яблонец Яблонец 1:0 Орхус
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Пюник
44.1% (30)
Ничья
33.8% (23)
Яблонец
22.1% (15)
1:1 Ничья
32.4% (22)
1:0 Пюник
22.1% (15)
2:1 Пюник
17.6% (12)
1:2 Яблонец
10.3% (7)
0:1 Яблонец
7.4% (5)
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