Лига Европы 2019-2020

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Пюник
 
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Стадион:
Яблонец

Предыдущие игры

Пюник Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Шкупи 1:2 Пюник Пюник 3:3 Шкупи Пюник 0:3 Урал Пюник 2:1 Арарат
Лори 2:2 Пюник Пюник 1:1 Бананц Арцах 0:3 Пюник Пюник 2:0 Ширак Арарат-Армения 1:4 Пюник Пюник 1:0 Алашкерт Гандзасар 0:1 Пюник Арарат 1:2 Пюник Пюник 1:2 Лори Бананц 1:1 Пюник Пюник 1:0 Арцах Ширак 0:2 Пюник Пюник 0:3 Арарат-Армения Алашкерт 1:2 Пюник Пюник 2:2 Краснодар-2 Пюник 1:4 Рига
Яблонец Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Спарта Прага 2:0 Яблонец Яблонец 2:0 Богемианс-1905 Рапид Вена 2:1 Яблонец Яблонец 1:0 Слован Либерец
Спарта Прага 2:0 Яблонец Славия Прага 2:1 Яблонец Яблонец 2:0 Баник Острава Виктория Пльзень 2:1 Яблонец Яблонец 4:0 Баник Острава Богемианс-1905 1:0 Яблонец Яблонец 2:1 Дукла Прага Слован Либерец 0:0 Яблонец Яблонец 3:0 Пршибрам Словацко 0:0 Яблонец Яблонец 2:1 Теплице Виктория Пльзень 1:0 Яблонец Млада Болеслав 1:0 Яблонец Яблонец 2:2 Опава Сигма Оломоуц 1:2 Яблонец Яблонец 1:0 Орхус

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Яблонец

    До начала игры, которая состоится 25.07.2019, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Пюник - Яблонец
    Пюник
    44.1% (30)
    Ничья
    33.8% (23)
    Яблонец
    22.1% (15)
    1:1 Ничья
    32.4% (22)
    1:0 Пюник
    22.1% (15)
    2:1 Пюник
    17.6% (12)
    1:2 Яблонец
    10.3% (7)
    0:1 Яблонец
    7.4% (5)
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