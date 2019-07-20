Лига Европы 2019-2020
Будучность
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Стадион: Под Горицом
Заря
Предыдущие игры
Будучность Последние 20 матчей: +13 =6 -1Будучность 4:1 Нарва Транс Нарва Транс 0:2 Будучность Ловчен 0:4 Будучность Будучность 0:2 Сутьеска
Рудар Плевля 2:2 Будучность Будучность 5:3 Грбаль Петровац 0:0 Будучность Будучность 0:0 Зета Ловчен 1:1 Будучность Будучность 4:0 Титоград Морнар 0:1 Будучность Будучность 3:1 FK Iskra Сутьеска 2:2 Будучность Будучность 1:0 Рудар Плевля Грбаль 1:1 Будучность Будучность 3:0 Петровац Зета 0:3 Будучность Будучность 7:0 Ловчен Титоград 1:2 Будучность Будучность 5:0 Морнар
Заря Последние 20 матчей: +7 =4 -9Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будучность
33.3% (21)
Ничья
34.9% (22)
Заря
31.7% (20)
1:1 Ничья
28.6% (18)
1:2 Заря
27% (17)
2:1 Будучность
15.9% (10)
1:0 Будучность
11.1% (7)
0:1 Заря
3.2% (2)
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