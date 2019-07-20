Лига Европы 2019-2020

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Будучность
 
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Заря

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Будучность Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Будучность 4:1 Нарва Транс Нарва Транс 0:2 Будучность Ловчен 0:4 Будучность Будучность 0:2 Сутьеска
Рудар Плевля 2:2 Будучность Будучность 5:3 Грбаль Петровац 0:0 Будучность Будучность 0:0 Зета Ловчен 1:1 Будучность Будучность 4:0 Титоград Морнар 0:1 Будучность Будучность 3:1 FK Iskra Сутьеска 2:2 Будучность Будучность 1:0 Рудар Плевля Грбаль 1:1 Будучность Будучность 3:0 Петровац Зета 0:3 Будучность Будучность 7:0 Ловчен Титоград 1:2 Будучность Будучность 5:0 Морнар
Заря Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Мариуполь 3:1 Заря Заря 3:1 Александрия Львов 0:0 Заря Заря 0:1 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:1 Заря Заря 0:1 Мариуполь Александрия 0:2 Заря Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Будучность - Заря

    До начала игры, которая состоится 25.07.2019, осталось 2 дня 19 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Будучность - Заря
    Будучность
    33.3% (21)
    Ничья
    34.9% (22)
    Заря
    31.7% (20)
    1:1 Ничья
    28.6% (18)
    1:2 Заря
    27% (17)
    2:1 Будучность
    15.9% (10)
    1:0 Будучность
    11.1% (7)
    0:1 Заря
    3.2% (2)
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