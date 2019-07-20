Лига Европы 2019-2020
Млада Болеслав
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Стадион: Adidas Arena
Ордабасы
Предыдущие игры
Млада Болеслав Последние 20 матчей: +9 =6 -5Богемианс-1905 3:0 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:0 Карвина Штурм 1:0 Млада Болеслав Баник Острава 0:1 Млада Болеслав
Млада Болеслав 3:0 Фастав Злин Фастав Злин 3:1 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:1 Теплице Теплице 0:8 Млада Болеслав Млада Болеслав 3:0 Фастав Злин Дукла Прага 2:2 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:2 Слован Либерец Богемианс-1905 0:0 Млада Болеслав Млада Болеслав 2:1 Спарта Прага Нюрнберг 5:1 Млада Болеслав Баник Острава 1:1 Млада Болеслав Млада Болеслав 2:0 Пршибрам Словацко 1:1 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:0 Яблонец Теплице 0:2 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень
Ордабасы Последние 20 матчей: +9 =8 -3Атырау 1:0 Ордабасы Торпедо Кутаиси 0:2 Ордабасы Ордабасы 0:0 Тобол Ордабасы 1:0 Торпедо Кутаиси
Кайрат 0:1 Ордабасы Ордабасы 1:2 Кайсар Ордабасы 3:2 Астана Атырау 0:0 Ордабасы Жетысу 1:1 Ордабасы Ордабасы 3:0 Окжетпес Актобе 0:3 Ордабасы Ордабасы 1:1 Атырау Ордабасы 3:0 Тараз Иртыш Павлодар 0:2 Ордабасы Тараз 0:1 Ордабасы Ордабасы 1:1 Атырау Тобол 1:1 Ордабасы Ордабасы 0:0 Кайрат Кайсар 0:0 Ордабасы Астана 2:1 Ордабасы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Млада Болеслав
69.2% (45)
Ничья
23.1% (15)
Ордабасы
7.7% (5)
1:0 Млада Болеслав
30.8% (20)
2:1 Млада Болеслав
18.5% (12)
1:1 Ничья
18.5% (12)
2:0 Млада Болеслав
15.4% (10)
1:2 Ордабасы
4.6% (3)
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