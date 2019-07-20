Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Млада Болеслав
 
Позже

Стадион:
Ордабасы

Предыдущие игры

Млада Болеслав Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Богемианс-1905 3:0 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:0 Карвина Штурм 1:0 Млада Болеслав Баник Острава 0:1 Млада Болеслав
Млада Болеслав 3:0 Фастав Злин Фастав Злин 3:1 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:1 Теплице Теплице 0:8 Млада Болеслав Млада Болеслав 3:0 Фастав Злин Дукла Прага 2:2 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:2 Слован Либерец Богемианс-1905 0:0 Млада Болеслав Млада Болеслав 2:1 Спарта Прага Нюрнберг 5:1 Млада Болеслав Баник Острава 1:1 Млада Болеслав Млада Болеслав 2:0 Пршибрам Словацко 1:1 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:0 Яблонец Теплице 0:2 Млада Болеслав Млада Болеслав 1:1 Виктория Пльзень
Ордабасы Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Атырау 1:0 Ордабасы Торпедо Кутаиси 0:2 Ордабасы Ордабасы 0:0 Тобол Ордабасы 1:0 Торпедо Кутаиси
Кайрат 0:1 Ордабасы Ордабасы 1:2 Кайсар Ордабасы 3:2 Астана Атырау 0:0 Ордабасы Жетысу 1:1 Ордабасы Ордабасы 3:0 Окжетпес Актобе 0:3 Ордабасы Ордабасы 1:1 Атырау Ордабасы 3:0 Тараз Иртыш Павлодар 0:2 Ордабасы Тараз 0:1 Ордабасы Ордабасы 1:1 Атырау Тобол 1:1 Ордабасы Ордабасы 0:0 Кайрат Кайсар 0:0 Ордабасы Астана 2:1 Ордабасы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Млада Болеслав - Ордабасы

    До начала игры, которая состоится 25.07.2019, осталось 2 дня 18 часов 10 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Млада Болеслав - Ордабасы
    Млада Болеслав
    69.2% (45)
    Ничья
    23.1% (15)
    Ордабасы
    7.7% (5)
    1:0 Млада Болеслав
    30.8% (20)
    2:1 Млада Болеслав
    18.5% (12)
    1:1 Ничья
    18.5% (12)
    2:0 Млада Болеслав
    15.4% (10)
    1:2 Ордабасы
    4.6% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...