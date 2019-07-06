ЦСКА Москва
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Рубин
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =4 -7ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов
ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Уфа Картахена 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Ньюкасл ЦСКА Москва 3:0 Согндаль
Рубин Последние 20 матчей: +3 =7 -10Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик
Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин Рубин 0:1 Локомотив Москва Рубин 1:0 Ахмат Рубин 2:2 Динамо Москва Рубин 0:1 Тобол
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва
91.7% (44)
Ничья
8.3% (4)
Рубин
0% (0)
2:1 ЦСКА Москва
35.4% (17)
2:0 ЦСКА Москва
31.3% (15)
1:0 ЦСКА Москва
22.9% (11)
1:1 Ничья
8.3% (4)
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