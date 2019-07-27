Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Ваттенс
1:0
Перерыв

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
33' Гол в свои ворота
Сербест Таркан
25
Ferdinand
Oswald
34
Stefan
Hager
13
Agonay
Jimenez
Ione
4
Гугганиг
Давид
14
Julian
Peter
Goelles
3
Michael
Svoboda
46
Lukas
Grgic
26
Florian
Buchacher
22
Дедич
Златко
7
Benjamin
Pranter
18
Вальх
Клеменс
13
Лучич
Иван
III
17
Клайн
Флориан
8
Цвиршиц
Штефан
30
Мадль
Михаэль
22
Кавлан
Канер
27
Эбнер
Томас
4
Джегго
Джеймс
15
Сербест
Таркан
10
Грюнвальд
Александр
14
Моншайн
Кристоф
20
Эдомвоньи
Брайт
Ваттенс
3-4-3
Аустрия Вена
4-4-2

Ход матча

33'
Сербест Таркан
1:0
39'
Мадер Флориан
Agonay Jimenez Ione
 

Предыдущие игры

Ваттенс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс
Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс Лафниц 1:1 Ваттенс Ваттенс 0:3 Рид Одд 3:0 Ваттенс
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава
Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена Зигхартскирхен 0:10 Аустрия Вена ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Штурм 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ваттенс 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Вольфсбергер 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хартберг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Санкт-Пёльтен 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Маттерсбург 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Штурм 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альтах 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Адмира 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аустрия Вена 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gernot Langes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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