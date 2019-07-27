Австрия: Бундеслига 2019-2020
Ваттенс
1:0
Перерыв
Стадион: Gernot Langes Stadion
Аустрия Вена
1:0
33' Гол в свои воротаСербест Таркан
34
Stefan
Hager
46
Lukas
Grgic
22
Дедич
Златко
22
Кавлан
Канер
27
Эбнер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Milan JurdikПолузащитник
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Dominik Fitz
-
3 Maudo
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
33'
1:0
Предыдущие игры
Ваттенс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс
Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс Ваттенс 2:1 Капфенберг Блау-Вайс Линц 1:1 Ваттенс Ваттенс 5:1 Флоридсдорфер Аустрия Клагенфурт 1:1 Ваттенс Лафниц 1:1 Ваттенс Ваттенс 0:3 Рид Одд 3:0 Ваттенс
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =3 -7Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава
Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена Зигхартскирхен 0:10 Аустрия Вена ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Штурм 1:3 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ваттенс
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Вольфсбергер
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Хартберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Санкт-Пёльтен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Маттерсбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Штурм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альтах
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ЛАСК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Адмира
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аустрия Вена
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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