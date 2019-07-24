Чемпионат Европы (до 19 лет) 2019
Предыдущие игры
Португалия (до 19 лет) Последние 20 матчей: +14 =2 -4Португалия (до 19 лет) 4:0 Ирландия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет) 4:0 Армения (до 19 лет) Португалия (до 19 лет) 1:1 Испания (до 19 лет) Италия (до 19 лет) 0:3 Португалия (до 19 лет)
Португалия (до 19 лет) 3:0 Франция (до 18 лет) Португалия (до 19 лет) 1:0 Япония (до 22 лет) Англия (до 20 лет) 2:3 Португалия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет) 0:1 Чили (до 23 лет) Шотландия (до 19 лет) 0:4 Португалия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет) 3:0 Турция (до 19 лет) Португалия (до 19 лет) 3:0 Кипр (до 19 лет) Италия (до 19 лет) 3:4 Португалия (до 19 лет) Украина (до 19 лет) 0:5 Португалия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет) 3:0 Финляндия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет) 2:3 Италия (до 19 лет) Норвегия (до 19 лет) 1:3 Португалия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет) 2:0 Китай (до 21 года) Португалия (до 19 лет) 1:2 Турция (до 20 лет) Япония (до 21 года) 3:2 Португалия (до 19 лет) Португалия (до 19 лет) 0:0 Канада (до 21 года)
Победитель второго полуфинала Последний матч: +0 =0 -1Победитель первого полуфинала 1:1 Победитель второго полуфинала
Португалия (до 19 лет)
70% (21)
Ничья
13.3% (4)
Испания (до 19 лет)
16.7% (5)
2:1 Португалия (до 19 лет)
43.3% (13)
1:2 Победитель второго полуфинала
16.7% (5)
1:0 Португалия (до 19 лет)
13.3% (4)
1:1 Ничья
10% (3)
2:0 Португалия (до 19 лет)
6.7% (2)
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