Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Серветт
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сьон
0'
33' Желтая карточка
Timothe Cognat
42'
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Michael
Goncalves
9
Стеванович
Мирослав
29
Ондуа
Гаэль
8
Timothe
Cognat
20
Varol
Tasar
10
Вютрих
Себастьен
18
Koro
Kone
18
Фикентшер
Кевин
36
Куасси
Ксавье
34
Ндойе
Бирама
30
Абделлауи
Аюб
62
Масейрас
Кентен
11
Бехрами
Валон
6
Зок
Кристиан
33
Леняни
Эрмир
40
Итаитинга
24
Тома
Бастьен
25
Фортюн
Яссин
Серветт
4-4-1-1
Сьон
3-4-3

Ход матча

33'
Timothe Cognat
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт
Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур Раппершвиль-Йона 1:2 Серветт Серветт 6:1 Шаффхаузен Арау 3:3 Серветт Кринс 0:3 Серветт
Сьон Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Сьон 0:1 Тун Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз Цюрих 1:0 Сьон Сьон 0:3 Базель Лугано 1:1 Сьон Сьон 2:2 Люцерн Тун 1:2 Сьон Сьон 1:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Янг Бойз 1:0 Сьон

Последние игры между собой

Серветт: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Серветт 0:1 Сьон Товарищеские матчи Серветт 0:3 Сьон Товарищеские матчи Сьон 0:0 Серветт Товарищеские матчи Серветт 4:0 Сьон Суперлига
Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Лугано 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Люцерн 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Санкт-Галлен 1:0 2 1 0 1 1 - 2 3
5. Серветт 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Янг Бойз 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Тун 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Нёвшатель Ксамакс 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сьон 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Timothe Cognat получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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