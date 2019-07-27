Швейцария: Суперлига 2019-2020
Серветт
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Стад де Женев
Сьон
33' Желтая карточкаTimothe Cognat
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
18
Koro
Kone
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
40
Итаитинга
24
Тома
Бастьен
25
Фортюн
Яссин
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
11 Схалк АлексПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
-
40 ИтаитингаНападающий
-
24 Тома БастьенНападающий
-
25 Фортюн ЯссинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
-
31 Патрик IIНападающий
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
Ход матча
33'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +14 =3 -3Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт
Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо Виль 1:1 Серветт Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Серветт 5:2 Винтертур Раппершвиль-Йона 1:2 Серветт Серветт 6:1 Шаффхаузен Арау 3:3 Серветт Кринс 0:3 Серветт
Сьон Последние 20 матчей: +4 =7 -9Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Серветт: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 3
Сьон 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Серветт Суперлига Сьон 2:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:2 Сьон Товарищеские матчи Сьон 3:0 Серветт Товарищеские матчи Сьон 1:0 Серветт Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Серветт
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Тун
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сьон
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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