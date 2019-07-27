Словакия: Суперлига 2019-2020
Тренчин
1:1
Первый тайм: 44'
Стадион: На Сихоти
Ружомберок
1:0
9' ГолДжульен Кестон
1:1
22' ГолAdam Brenkus
Ход матча
9'
1:0
22'
1:1
Предыдущие игры
Тренчин Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сеница 3:1 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Тренчин Тренчин 4:0 Железярне Подбрезова Злате Моравце 2:1 Тренчин
Тренчин 1:4 Нитра Сеница 4:0 Тренчин Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин Тренчин 1:0 Злате Моравце Тренчин 2:3 Сеница Нитра 2:2 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Земплин 4:2 Тренчин Тренчин 1:1 Подбрезова Злате Моравце 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Сеница Аустрия Вена 2:2 Тренчин Спартак Трнава 3:1 Тренчин Тренчин 0:3 Слован Братислава ДАК 0:0 Тренчин Тренчин 0:2 Жилина
Ружомберок Последние 20 матчей: +10 =6 -4Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок
Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига Тренчин 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Тренчин Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеница
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Ружомберок
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Жилина
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Слован Братислава
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Злате Моравце
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Середь
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|9.
|Тренчин
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Погронье
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|11.
|Земплин
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Нитра
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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