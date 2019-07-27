Словакия: Суперлига 2019-2020

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Тренчин
1:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Ружомберок
0'
1:0
9' Гол
Джульен Кестон
1:1
22' Гол
Adam Brenkus
44'

Ход матча

9'
Джульен Кестон
1:0
22'
1:1
Adam Brenkus

Предыдущие игры

Тренчин Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сеница 3:1 Тренчин Спартак Трнава 0:0 Тренчин Тренчин 4:0 Железярне Подбрезова Злате Моравце 2:1 Тренчин
Тренчин 1:4 Нитра Сеница 4:0 Тренчин Железярне Подбрезова 0:0 Тренчин Тренчин 1:0 Злате Моравце Тренчин 2:3 Сеница Нитра 2:2 Тренчин Тренчин 0:1 Спартак Трнава Земплин 4:2 Тренчин Тренчин 1:1 Подбрезова Злате Моравце 3:1 Тренчин Тренчин 3:0 Сеница Аустрия Вена 2:2 Тренчин Спартак Трнава 3:1 Тренчин Тренчин 0:3 Слован Братислава ДАК 0:0 Тренчин Тренчин 0:2 Жилина
Ружомберок Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок
Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок

Последние игры между собой

Тренчин: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ружомберок: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ружомберок 1:0 Тренчин Суперлига Тренчин 1:4 Ружомберок Суперлига Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Тренчин Суперлига
Тренчин 1:2 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Тренчин 2:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 3:3 Тренчин Суперлига Ружомберок 0:0 Тренчин Кубок Тренчин 3:1 Ружомберок Суперлига Тренчин 1:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Кубок Тренчин 5:1 Ружомберок Кубок Ружомберок 0:3 Тренчин Суперлига Тренчин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 Тренчин Суперлига Тренчин 4:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 Тренчин Суперлига Тренчин 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:2 Тренчин Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Сеница 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Ружомберок 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Жилина 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Слован Братислава 1 1 0 0 3 - 1 3
6. ДАК 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Злате Моравце 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Середь 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
9. Тренчин 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Погронье 1 0 0 1 1 - 3 0
11. Земплин 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Нитра 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Adam Brenkus бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Джульен Кестон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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