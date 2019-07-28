Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Лугано
 
Позже

Стадион:
Тун
46
Noam
Baumann
4
Akos
Kecskes
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливер
16
Лаванши
Нума
14
Саббатини
Джонатан
68
Родригес
Франсиско
III
70
Араторе
Марко
19
Герндт
Александр
10
Боттани
Маттиа
1
Февр
Гийом
31
Гларнер
Штефан
14
Гельми
Рой
34
Суттер
Никола
39
Йосс
Свен
7
Кастроман
Мигель
25
Биглер
Кевин
10
Basil
Stillhart
37
Саланович
Деннис
13
Рапп
Симоне
29
Nias
Hefti
Лугано
3-1-4-2
Тун
4-3-3

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +7 =11 -2
Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо
Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель
Тун Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс
Тун 1:0 Арау Тун 2:0 Арау Тун 1:5 Лозанна-Спорт Сьон 0:1 Тун Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Цюрих 3:0 Тун Тун 1:0 Лугано Тун 0:2 Нёвшатель Ксамакс Люцерн 3:1 Тун Люцерн 0:1 Тун Грасcхоппер 1:1 Тун Тун 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 5:1 Тун Тун 1:2 Сьон Нёвшатель Ксамакс 3:2 Тун

Последние игры между собой

Лугано: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Тун: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тун 1:0 Лугано Суперлига Тун 3:2 Лугано Кубок Лугано 1:3 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига
Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Лугано Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 5:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Тун Суперлига Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Тун Челлендж Лига
Команда И В Н П Г О
1. Лугано 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Люцерн 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 2 1 0 1 5 - 3 3
4. Санкт-Галлен 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Серветт 2 0 2 0 1 - 1 2
6. Янг Бойз 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Тун 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Нёвшатель Ксамакс 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сьон 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лугано - Тун

    До начала игры, которая состоится 28.07.2019, осталось считанные секунды.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
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