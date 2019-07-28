Швейцария: Суперлига 2019-2020
46
Noam
Baumann
16
Лаванши
Нума
14
Гельми
Рой
39
Йосс
Свен
25
Биглер
Кевин
13
Рапп
Симоне
29
Nias
Hefti
- Основной состав
-
46 Noam BaumannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вечеи БалинтПолузащитник
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гельми РойЗащитник
- Защитник
-
39 Йосс СвенЗащитник
- Полузащитник
-
25 Биглер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
29 Nias HeftiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
21 Uros Vasic
-
19 justin Roth
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +7 =11 -2Цюрих 0:4 Лугано Лугано 1:2 Интер Милан Лугано 1:1 Ингольштадт Лугано 2:2 Кьяссо
Виль 1:2 Лугано Сементина 0:12 Лугано Лугано 3:3 Грасcхоппер Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Тун 1:0 Лугано Лугано 1:0 Люцерн Янг Бойз 2:2 Лугано Лугано 3:0 Цюрих Лугано 1:1 Сьон Базель 1:1 Лугано Лугано 0:0 Нёвшатель Ксамакс Грасcхоппер 1:1 Лугано Брешия 0:0 Лугано Санкт-Галлен 0:2 Лугано Лугано 1:1 Базель
Тун Последние 20 матчей: +6 =3 -11Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Ницца 1:3 Тун Тун 1:5 Санкт-Галлен Тун 0:3 Кринс
Последние игры между собой
Лугано: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Тун: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 0:2 Лугано Суперлига Тун 1:1 Лугано Суперлига Лугано 4:1 Тун Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 5:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Тун Суперлига Тун 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Тун Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Тун 2:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Тун Суперлига Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Тун Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Люцерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Базель
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Серветт
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|6.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Тун
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Нёвшатель Ксамакс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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