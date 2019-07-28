Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Штурм
3:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
1:0
2' Гол
Янтшер Якоб
8' Желтая карточка
Шраммель Томас
29' Красная карточка
Гартлер Рене
2:0
45' Гол
Домингес Хуан
54' Желтая карточка
George Davies
3:0
57' Гол
Янтшер Якоб
68'
27
Зибенхандль
Йорг
8
Сакик
Эмануэль
23
Шпендльхофер
Лукас
5
Авлонитис
Тасос
4
Шраммель
Томас
30
Любич
Иван
21
Домингес
Хуан
18
Хузпек
Филипп
10
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
29
Рёчер
Торстен
1
Christoph
Riegler
22
Инголич
Сандро
3
Luan
IX
5
Майзль
Лука
39
Robert
Ljubicic
10
Луксбахер
Даниэль
18
Раснер
Мартин
8
Michael
Ambichl
7
Гартлер
Рене
14
Балик
Гусейн
13
Alexandar
Vucenovic
Штурм
4-2-3-1
Санкт-Пёльтен
4-4-2

Ход матча

2'
Янтшер Якоб
(Рёчер Торстен)
1:0
8'
Шраммель Томас
 
29'
 
Гартлер Рене
45'
Домингес Хуан
(Авлонитис Тасос)
2:0
51'
 
George Davies
Alexandar Vucenovic
54'
 
George Davies
55'
 
Хофбауэр Доминик
Michael Ambichl
57'
Янтшер Якоб
(Китеишвили Отар)
3:0

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм
Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Штурм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 0:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Штурм Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
Команда И В Н П Г О
1. Штурм 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вольфсбергер 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ваттенс 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Маттерсбург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЛАСК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Хартберг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Альтах 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Санкт-Пёльтен 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Адмира 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Домингес Хуан бьет в цель!
  • 29'
    УДАЛЕНА! - Гартлер Рене получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    8'
    Шраммель Томас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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