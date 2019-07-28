Австрия: Бундеслига 2019-2020
Штурм
3:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Merkur-Arena
Санкт-Пёльтен
1:0
2' ГолЯнтшер Якоб
8' Желтая карточкаШраммель Томас
29' Красная карточкаГартлер Рене
2:0
45' ГолДомингес Хуан
54' Желтая карточкаGeorge Davies
3:0
57' ГолЯнтшер Якоб
30
Любич
Иван
13
Янтшер
Якоб
3
Luan
IX
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пинк МаркусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nestor El Maestro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
2'
1:0
29'
45'
2:0
54'
57'
3:0
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +8 =1 -11Хёугесунн 2:0 Штурм Аниф 1:4 Штурм Герта 1:0 Штурм Карлсруэ 0:0 Штурм
Капфенберг 3:3 Штурм Ахмат 3:0 Штурм Глайсдорф 0:4 Штурм Штурм 1:0 Млада Болеслав Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Вольфсбергер 2:1 Штурм Штурм 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 1:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +5 =4 -11Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Штурм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 6
Санкт-Пёльтен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 7
Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Штурм Кубок Санкт-Пёльтен 1:3 Штурм Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Штурм Кубок Австрии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вольфсбергер
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ваттенс
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Маттерсбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ЛАСК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Хартберг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Альтах
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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