Австрия: Бундеслига 2019-2020
1:0
7' ГолТетте Самуэл
9' Желтая карточкаАндерсон Оливейра
20
Тетте
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Marko Raguz
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Leo Matzler
-
23 Aljaz Casar
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага
ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК
Альтах Последние 20 матчей: +7 =7 -6Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах
Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вольфсбергер
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ваттенс
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Маттерсбург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|ЛАСК
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Хартберг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Альтах
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Аустрия Вена
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|10.
|Рапид Вена
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Санкт-Пёльтен
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Адмира
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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