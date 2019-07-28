Австрия: Бундеслига 2019-2020

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ЛАСК
1:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Альтах
0'
1:0
7' Гол
Тетте Самуэл
9' Желтая карточка
Андерсон Оливейра
69'
1
Шлагер
Александер
15
Рамсебнер
Кристиан
18
Gernot
Trauner
6
Philipp
Wiesinger
26
Reinhold
Ranftl
25
Холланд
Джеймс
8
Peter
Michorl
7
Rene
Renner
28
Dominik
Frieser
9
Клаусс
Жоао
20
Тетте
Самуэл
1
Кобрас
Мартин
28
Андерсон
Оливейра
Турнвальд
Мануэль
5
Нетцер
Филипп
19
Карич
Эмир
10
Майлингер
Марко
12
Диаките
Усман
4
Samuel
Gouet
16
Шрайнер
Эммануэль
30
Manfred
Fischer
7
Гебауэр
Кристиан
ЛАСК
3-4-3
Альтах
4-4-1-1

Ход матча

7'
Тетте Самуэл
(Peter Michorl)
1:0
9'
 
Андерсон Оливейра
53'
 
Маак Маттиас
Андерсон Оливейра
58'
 
Бериша Мергим
Майлингер Марко
63'
Thomas Goiginger
Dominik Frieser
 

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Фёкламаркт 2:6 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хайденхайм ЛАСК 2:1 Богемианс-1905 ЛАСК 1:0 Спарта Прага
ASKOe SV Viktoria Marchtrenk 0:13 ЛАСК ЛАСК 1:3 Слован Либерец ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Арсенал 4:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:1 ЛАСК ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Штурм 2:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК
Альтах Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах
Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Альтах 1:2 ЛАСК Бундеслига Альтах 0:3 ЛАСК Кубок ЛАСК 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:4 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи Альтах 0:1 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 3:2 Альтах Эрсте Лига Альтах 2:0 ЛАСК Эрсте Лига ЛАСК 0:2 Альтах Эрсте Лига ЛАСК 2:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:3 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 1:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile) Альтах 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. Штурм 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Вольфсбергер 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ваттенс 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Ред Булл Зальцбург 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Маттерсбург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6. ЛАСК 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Хартберг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Альтах 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Аустрия Вена 1 0 0 1 1 - 3 0
10. Рапид Вена 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Санкт-Пёльтен 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Адмира 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    9'
    Андерсон Оливейра получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Тетте Самуэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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