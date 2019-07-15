Румыния: Первая лига 2019-2020
Газ Метан Mедиаш
2:2
Конец матча
Стадион: Газ Метан
Киндия Тырговиште
1:0
24' ГолБуш Сержиу
36' Желтая карточкаMihai Vodut
2:0
43' ГолБуш Сержиу
56' Желтая карточкаFranck Yameogo
2:1
66' ГолMihai Neicutescu
2:2
86' ПенальтиOvidiu Bic
25
Ларие
Йонуц
67
Рошу
Нелуц
77
Moussa
Sanoh
10
Олару
Дариус
25
Mihai
Aioani
14
Mihai
Leca
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Рошу НелуцПолузащитник
-
77 Moussa SanohПолузащитник
-
10 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эли ЛопесПолузащитник
-
22 Paul Costea
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
15 Cornel Dinu
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
Ход матча
24'
1:0
36'
43'
2:0
56'
66'
2:1
86'
2:2
Предыдущие игры
Газ Метан Mедиаш Последние 20 матчей: +10 =6 -4Газ Метан Mедиаш 0:0 Килмарнок Газ Метан Mедиаш 3:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:1 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари
Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 1:1 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 2:0 Ботошани CSM Politehnica Iasi 1:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси CSM Politehnica Iasi 1:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 1:1 Астра
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +15 =3 -2ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti Дачия Миовени 1:4 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Петролул Плоешти FC Arges Pitesti 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Аэростар Бакау Университатя 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 АСУ Политехника Киндия Тырговиште 2:2 ACS Energeticianul
Последние игры между собой
Газ Метан Mедиаш: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|3.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Киндия Тырговиште
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Астра
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Волунтари
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Динамо Бухарест
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Германнштадт
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|14.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Загрузка...