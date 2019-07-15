Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
Газ Метан Mедиаш
2:2
Конец матча

Стадион:
Киндия Тырговиште
0'
1:0
24' Гол
Буш Сержиу
36' Желтая карточка
Mihai Vodut
2:0
43' Гол
Буш Сержиу
56' Желтая карточка
Franck Yameogo
2:1
66' Гол
Mihai Neicutescu
2:2
86' Пенальти
Ovidiu Bic
90'+6
12
Плешка
Рэзван
20
Крецу
Валентин
25
Ларие
Йонуц
23
Мариус
Марсел
Константин
98
Mihai
Velisar
6
Дроппа
Лукаш
67
Рошу
Нелуц
77
Moussa
Sanoh
10
Олару
Дариус
7
Шамед
Нассер
9
Буш
Сержиу
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
4
Alexandru
Constanntin
Benga
14
Mihai
Leca
80
Denis
Dumitrascu
8
Daniel
Novac
22
Раца
Вадим
94
Ovidiu
Bic
10
Ливиу
Михай
II
18
Mihai
Neicutescu
9
Mihai
Vodut
Газ Метан Mедиаш
Киндия Тырговиште

Ход матча

24'
Буш Сержиу
(Крецу Валентин)
1:0
36'
 
Mihai Vodut
43'
Буш Сержиу
2:0
46'
 
Cristian Negut
Ливиу Михай II
46'
 
Franck Yameogo
Раца Вадим
54'
Эли Лопес
Moussa Sanoh
 
56'
 
Franck Yameogo
66'
2:1
Mihai Neicutescu
72'
 
Флоря Константин
Franck Yameogo
74'
Stefan Draghici
Шамед Нассер
 
82'
Пляшкэ Мариан
Олару Дариус
 
86'
2:2
Ovidiu Bic

Предыдущие игры

Газ Метан Mедиаш Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Газ Метан Mедиаш 0:0 Килмарнок Газ Метан Mедиаш 3:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:1 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 4:0 Волунтари
Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 1:1 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Конкордия Кьяжна 0:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 1:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 2:0 Ботошани CSM Politehnica Iasi 1:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 0:0 Дунэря Кэлэраши Ботошани 1:1 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси CSM Politehnica Iasi 1:0 Газ Метан Mедиаш Газ Метан Mедиаш 1:1 Астра
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +15 =3 -2
ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште
Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti Дачия Миовени 1:4 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Петролул Плоешти FC Arges Pitesti 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Аэростар Бакау Университатя 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 АСУ Политехника Киндия Тырговиште 2:2 ACS Energeticianul

Последние игры между собой

Газ Метан Mедиаш: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Киндия Тырговиште: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Киндия Тырговиште 1:0 Газ Метан Mедиаш Лига 2 Серия Б Газ Метан Mедиаш 1:3 Киндия Тырговиште Лига 2 Серия Б Киндия Тырговиште 0:0 Газ Метан Mедиаш Лига 2 Газ Метан Mедиаш 2:1 Киндия Тырговиште Лига 2
Команда И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Стяуа 1 1 0 0 4 - 3 3
3. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Газ Метан Mедиаш 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Киндия Тырговиште 1 0 1 0 2 - 2 1
6. ЧФР Клуж 1 0 1 0 1 - 1 1
7. КСМ Политехника Яссы 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ботошани 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Астра 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Волунтари 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Динамо Бухарест 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Германнштадт 1 0 0 1 3 - 4 0
14. Академика Клинчени 1 0 0 1 2 - 3 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Буш Сержиу первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • Желтая карточка
    36'
    Mihai Vodut совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 34'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 33'
    Киндия Тырговиште контролирует мяч.
  • 32'
    Киндия Тырговиште вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 29'
    Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 29'
    Киндия Тырговиште контролирует мяч.
  • 25'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 24'
    Крецу Валентин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Буш Сержиу изменил счет на табло!
  • 23'
    Крецу Валентин из команды Газ Метан Mедиаш делает навес прямо в штрафную.
  • 21'
    Киндия Тырговиште контролирует мяч.
  • 8'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • Угловой
    7'
    Раца Вадим из команды Киндия Тырговиште подал угловой справа.
  • 6'
    Киндия Тырговиште контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 4'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 3'
    Удар от ворот произведет Киндия Тырговиште
  • Фол, нарушение
    2'
    Ovidiu Bic из команды Киндия Тырговиште играет слишком грубо. Буш Сержиу оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    1'
    Daniel Novac из команды Киндия Тырговиште играет слишком грубо. Дроппа Лукаш оказался на газоне.
  • 1'
    Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Киндия Тырговиште начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Gaz Metan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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