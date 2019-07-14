Румыния: Первая лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2019-2020
Стяуа
3:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Германнштадт
0'
16' Желтая карточка
Lucian Dumitriu
1:0
23' Гол
Коман Флоринел
2:0
30' Гол
Хора Иоан
36' Желтая карточка
Мэцел Александру
2:1
45' Гол
Юхвель Тсуму
3:1
53' Гол
Ман Деннис
55'
99
Влад
Даниэл
70
Белу
Клаудиу
17
Кристя
Юлиан
16
Планич
Богдан
4
Бэлаша
Михай
20
Вынэ
Йонуц
8
Филип
Лучан
10
Тэнасе
Флорин
28
Роман
Михай
IV
21
Хора
Иоан
7
Коман
Флоринел
13
Перрейра
Криштиану
71
Мэцел
Александру
30
Дандя
Александру
3
Srdjan
Luchin
23
Sergiu
Popovici
8
Andrea
Cordea
44
Lucian
Dumitriu
5
Razvan
Dalbea
10
Каяду
Давид
9
Юхвель
Тсуму
20
Andrei
Sintean
Стяуа
Германнштадт

Ход матча

16'
 
Lucian Dumitriu
23'
Коман Флоринел
(Роман Михай IV)
1:0
30'
Хора Иоан
(Коман Флоринел)
2:0
36'
 
Мэцел Александру
45'
2:1
Юхвель Тсуму
46'
Неделку Драгош
Филип Лучан
 
51'
 
Язалде Пинту
Andrei Sintean
52'
Ман Деннис
Роман Михай IV
 
53'
Ман Деннис
(Тэнасе Флорин)
3:1

Предыдущие игры

Стяуа Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Стяуа 2:0 Милсами Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 Стяуа Университатя Крайова 0:2 Стяуа
Стяуа 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 Стяуа ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Стяуа 2:0 Сепси Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Стяуа 3:0 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Люцерн 0:0 Стяуа Стяуа 0:2 ЧФР Клуж Ботошани 1:3 Стяуа Стяуа 2:0 Вииторул Констанца
Германнштадт Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Германнштадт 0:1 Университатя Университатя 0:2 Германнштадт Германнштадт 2:1 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Германнштадт
Германнштадт 0:2 Ботошани CSM Politehnica Iasi 1:1 Германнштадт Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 0:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 Волунтари Ботошани 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Германнштадт 2:3 Вииторул Констанца Астра 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:1 Университатя Крайова

Последние игры между собой

Стяуа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Германнштадт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Стяуа 3:0 Германнштадт Первая лига Германнштадт 1:3 Стяуа Первая лига Германнштадт 3:0 Стяуа Кубок
Команда И В Н П Г О
1. Стяуа 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 2 3
3. ЧФР Клуж 1 0 1 0 1 - 1 1
4. CSM Politehnica Iasi 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Ботошани 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Астра 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Волунтари 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Вииторул Констанца 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Динамо Бухарест 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Газ Метан Mедиаш 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Киндия Тырговиште 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Академика Клинчени 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Германнштадт 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...