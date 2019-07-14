Румыния: Первая лига 2019-2020
Стяуа
3:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
Германнштадт
16' Желтая карточкаLucian Dumitriu
1:0
23' ГолКоман Флоринел
2:0
30' ГолХора Иоан
36' Желтая карточкаМэцел Александру
2:1
45' ГолЮхвель Тсуму
3:1
53' ГолМан Деннис
99
Влад
Даниэл
70
Белу
Клаудиу
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
21
Хора
Иоан
10
Каяду
Давид
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
70 Белу КлаудиуЗащитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Хора ИоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Каяду ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Emanuel NovoВратарь
-
17 Daniel TatarПолузащитник
-
28 Язалде ПинтуНападающий
-
-
19 Lucian Buzan
-
-
-
Главный тренер: Constantin Enache
Ход матча
16'
23'
1:0
30'
2:0
36'
45'
2:1
53'
3:1
Предыдущие игры
Стяуа Последние 20 матчей: +12 =6 -2Стяуа 2:0 Милсами Стяуа 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 Стяуа Университатя Крайова 0:2 Стяуа
Стяуа 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 Стяуа ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Стяуа 2:0 Сепси Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Стяуа 3:0 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Люцерн 0:0 Стяуа Стяуа 0:2 ЧФР Клуж Ботошани 1:3 Стяуа Стяуа 2:0 Вииторул Констанца
Германнштадт Последние 20 матчей: +4 =5 -11Германнштадт 0:1 Университатя Университатя 0:2 Германнштадт Германнштадт 2:1 Дунэря Кэлэраши Волунтари 2:1 Германнштадт
Германнштадт 0:2 Ботошани CSM Politehnica Iasi 1:1 Германнштадт Германнштадт 0:0 Динамо Бухарест Германнштадт 1:0 Конкордия Кьяжна Газ Метан Mедиаш 4:1 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 0:0 Германнштадт Германнштадт 1:1 Волунтари Ботошани 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Конкордия Кьяжна 2:2 Германнштадт Германнштадт 0:2 Газ Метан Mедиаш Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Германнштадт 2:3 Вииторул Констанца Астра 1:0 Германнштадт Германнштадт 0:1 Университатя Крайова
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Германнштадт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стяуа
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|CSM Politehnica Iasi
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Астра
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Волунтари
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Вииторул Констанца
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Динамо Бухарест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Газ Метан Mедиаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Киндия Тырговиште
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Германнштадт
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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