Румыния: Первая лига 2019-2020

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Киндия Тырговиште
0:1
Конец матча

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
4' Желтая карточка
Цэру Богдан
26' Желтая карточка
Кюйперс Бас
43' Желтая карточка
Mihai Neicutescu
0:1
54' Гол
Эрик III
59' Желтая карточка
Daniel Novac
68' Желтая карточка
Флоря Константин
71' Желтая карточка
Andrei Tircoveanu
76' Желтая карточка
Cornel Dinu
79' Желтая карточка
Mihai Leca
90' Желтая карточка
Cristian Negut
90'+6
25
Mihai
Aioani
2
Marius
Martac
15
Cornel
Dinu
14
Mihai
Leca
99
Robert
Neciu
8
Daniel
Novac
20
Cristian
Negut
94
Ovidiu
Bic
10
Ливиу
Михай
II
18
Mihai
Neicutescu
9
Mihai
Vodut
1
Тордой
Арпад
2
Раду
Бобок
15
Цэру
Богдан
23
Гицэ
Вирджил
4
Кюйперс
Бас
17
Чобану
Андрей
18
Andrei
Artean
20
Andrei
Tircoveanu
10
Эрик
III
11
George
Ganea
30
Калкан
Андреас
Киндия Тырговиште
Вииторул Констанца

Ход матча

4'
 
Цэру Богдан
26'
 
Кюйперс Бас
43'
Mihai Neicutescu
 
46'
 
Bradley de Nooijer
Кюйперс Бас
54'
0:1
Эрик III
(George Ganea)
59'
Daniel Novac
 
60'
 
Янку Габриэль
George Ganea
65'
Denis Dumitrascu
Robert Neciu
 
66'
Флоря Константин
Ovidiu Bic
 
68'
Флоря Константин
 
71'
 
Andrei Tircoveanu
72'
 
Аммари Нажиб
Эрик III
76'
Cornel Dinu
 
79'
Mihai Leca
 
80'
Andrei Burlacu
Mihai Neicutescu
 
90'
Cristian Negut
 

Предыдущие игры

Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус
Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti Дачия Миовени 1:4 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Петролул Плоешти FC Arges Pitesti 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Аэростар Бакау Университатя 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 АСУ Политехника
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Астра 1:2 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 3:0 Астра Вииторул Констанца 3:1 Сепси ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:1 Стяуа Вииторул Констанца 2:1 Университатя Крайова Астра 1:4 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца Сепси 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Ботошани Германнштадт 2:3 Вииторул Констанца Сепси 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы Астра 3:0 Вииторул Констанца
Команда И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Газ Метан Mедиаш 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Стяуа 1 1 0 0 4 - 3 3
4. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 2 3
5. ЧФР Клуж 1 0 1 0 1 - 1 1
6. КСМ Политехника Яссы 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ботошани 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Астра 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Волунтари 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Академика Клинчени 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Динамо Бухарест 1 0 0 1 0 - 5 0
14. Германнштадт 2 0 0 2 3 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dacia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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