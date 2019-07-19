Румыния: Первая лига 2019-2020
Киндия Тырговиште
0:1
Конец матча
Стадион: Дачия
Вииторул Констанца
4' Желтая карточкаЦэру Богдан
26' Желтая карточкаКюйперс Бас
43' Желтая карточкаMihai Neicutescu
0:1
54' ГолЭрик III
59' Желтая карточкаDaniel Novac
68' Желтая карточкаФлоря Константин
71' Желтая карточкаAndrei Tircoveanu
76' Желтая карточкаCornel Dinu
79' Желтая карточкаMihai Leca
90' Желтая карточкаCristian Negut
25
Mihai
Aioani
15
Cornel
Dinu
14
Mihai
Leca
99
Robert
Neciu
94
Ovidiu
Bic
15
Цэру
Богдан
23
Гицэ
Вирджил
10
Эрик
III
11
George
Ganea
- Основной состав
-
25 Mihai AioaniВратарь
- Защитник
-
15 Cornel DinuЗащитник
-
14 Mihai LecaЗащитник
-
99 Robert NeciuЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Ovidiu BicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Alin DudeaЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Viorel Moldovan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Цэру БогданЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрик IIIНападающий
-
11 George GaneaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
49 Кейта АмидуПолузащитник
- Нападающий
-
13 Аммари НажибНападающий
-
27 Marco Dulca
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
26'
43'
54'
0:1
59'
68'
72'
76'
79'
90'
Предыдущие игры
Киндия Тырговиште Последние 20 матчей: +15 =3 -2Газ Метан Mедиаш 2:2 Киндия Тырговиште ACS Energeticianul 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:1 Луцяфэрул Киндия Тырговиште 2:1 Металоглобус
Пандурий 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 6:0 Балотешть Спортул Снагов 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Академика Клинчени УТА Арад 2:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 1:0 Поли Тимишоара Рипенсия Тимишоара 0:2 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:0 Dacia Unirea Braila Фарул 1:0 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 4:2 Daco-Getica Bucuresti Дачия Миовени 1:4 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 0:0 Петролул Плоешти FC Arges Pitesti 0:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 3:2 Аэростар Бакау Университатя 3:1 Киндия Тырговиште Киндия Тырговиште 2:1 АСУ Политехника
Вииторул Констанца Последние 20 матчей: +13 =3 -4Вииторул Констанца 5:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Астра 1:2 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца
Вииторул Констанца 3:0 Астра Вииторул Констанца 3:1 Сепси ЧФР Клуж 3:1 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:1 Стяуа Вииторул Констанца 2:1 Университатя Крайова Астра 1:4 Вииторул Констанца Университатя Крайова 1:2 Вииторул Констанца Сепси 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 ЧФР Клуж Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 1:0 Ботошани Германнштадт 2:3 Вииторул Констанца Сепси 0:0 Вииторул Констанца Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы Астра 3:0 Вииторул Констанца
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Газ Метан Mедиаш
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|4.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|ЧФР Клуж
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|КСМ Политехника Яссы
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Ботошани
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Астра
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Волунтари
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Академика Клинчени
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|14.
|Германнштадт
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
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