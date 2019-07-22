Румыния: Первая лига 2019-2020
Сепси
0:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Стяуа
86' Желтая карточкаВелев Стефан
90' Желтая карточкаRoland Niczuly
10
Dylan
Flores
24
Istvan
Fulop
23
Кононго
Уго
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
98
Ман
Деннис
21
Хора
Иоан
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Dylan FloresПолузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
-
23 Кононго УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
99 Ioan Dumiter
-
-
Главный тренер: Ксаба Ласзло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
21 Хора ИоанНападающий
-
26 Оайдэ РэзванНападающий
- Запасные игроки
-
70 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Toma Niga
-
Главный тренер: Bogdan Andone
Ход матча
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +3 =3 -14Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 Стяуа Вииторул Констанца 3:1 Сепси
Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси
Стяуа Последние 20 матчей: +12 =6 -2Милсами 1:2 Стяуа Стяуа 4:3 Германнштадт Стяуа 2:0 Милсами Стяуа 1:0 ЧФР Клуж
Сепси 1:5 Стяуа Университатя Крайова 0:2 Стяуа Стяуа 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 Стяуа ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Стяуа 2:0 Сепси Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Стяуа 3:0 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Люцерн 0:0 Стяуа Стяуа 0:2 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Сепси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Стяуа: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Университатя Крайова
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Стяуа
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|КСМ Политехника Яссы
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Сепси
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Астра
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Волунтари
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Германнштадт
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|13.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|14.
|Динамо Бухарест
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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