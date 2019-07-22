Румыния: Первая лига 2019-2020

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  3. Румыния
  4. Первая лига 2019-2020
Сепси
0:0
Конец матча

Стадион:
Стяуа
0'
86' Желтая карточка
Велев Стефан
90' Желтая карточка
Roland Niczuly
90'+5
33
Roland
Niczuly
88
Димитров
Радослав
4
Тинчу
Разван
3
Баришич
Хрвое
96
Штефан
Флорин
8
Васвари
Габриэл
7
Yasin
Hamed
10
Dylan
Flores
24
Istvan
Fulop
23
Кононго
Уго
27
Nicolae
Carnat
34
Бэлгрэдян
Кристиан
23
Попеску
Овидиу
17
Кристя
Юлиан
16
Планич
Богдан
4
Бэлаша
Михай
20
Вынэ
Йонуц
8
Филип
Лучан
10
Тэнасе
Флорин
98
Ман
Деннис
21
Хора
Иоан
26
Оайдэ
Рэзван
Сепси
Стяуа

Ход матча

46'
 
Коман Флоринел
Ман Деннис
46'
 
Неделку Драгош
Бэлаша Михай
61'
Велев Стефан
Istvan Fulop
 
67'
Симоновски Марко
Yasin Hamed
 
71'
 
Саломау Диогу
Оайдэ Рэзван
86'
Велев Стефан
 
90'
Marius Stefanescu
Dylan Flores
 
90'
Roland Niczuly
 

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Волунтари 0:0 Сепси Астра 3:2 Сепси Сепси 1:5 Стяуа Вииторул Констанца 3:1 Сепси
Университатя Крайова 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:1 Астра Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси
Стяуа Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Милсами 1:2 Стяуа Стяуа 4:3 Германнштадт Стяуа 2:0 Милсами Стяуа 1:0 ЧФР Клуж
Сепси 1:5 Стяуа Университатя Крайова 0:2 Стяуа Стяуа 1:0 Астра Вииторул Констанца 1:1 Стяуа ЧФР Клуж 0:0 Стяуа Стяуа 2:0 Сепси Стяуа 3:2 Университатя Крайова Астра 0:2 Стяуа Стяуа 1:2 Вииторул Констанца Волунтари 2:2 Стяуа Стяуа 3:2 Университатя Крайова Конкордия Кьяжна 0:0 Стяуа Стяуа 3:0 Германнштадт Дунэря Кэлэраши 1:1 Стяуа Люцерн 0:0 Стяуа Стяуа 0:2 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Сепси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Стяуа: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Сепси 1:5 Стяуа Лига 1 Стяуа 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 4:2 Стяуа Первая лига Стяуа 2:0 Сепси Первая лига
Стяуа 2:0 Сепси Лига 1 Сепси 0:4 Стяуа Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Университатя Крайова 2 2 0 0 5 - 2 6
3. ЧФР Клуж 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Ботошани 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Газ Метан Mедиаш 2 1 1 0 4 - 2 4
6. Стяуа 2 1 1 0 4 - 3 4
7. КСМ Политехника Яссы 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сепси 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Астра 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Волунтари 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Германнштадт 2 0 0 2 3 - 6 0
13. Академика Клинчени 2 0 0 2 3 - 7 0
14. Динамо Бухарест 2 0 0 2 0 - 7 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • Желтая карточка
    94'
    Судье надоело, что Roland Niczuly тянет время и он наказал его горчичником
  • 94'
    Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.
  • 94'
    Тактическая замена. Dylan Flores уходит с поля и его заменяет Marius Stefanescu
  • 93'
    Кристя Юлиан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 93'
    Саломау Диогу из команды Стяуа делает пас партнеру.
  • 93'
    Тинчу Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Саломау Диогу из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Баришич Хрвое выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    93'
    Вынэ Йонуц из команды Стяуа подал угловой справа.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 92'
    Кононго Уго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    92'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
  • 92'
    Димитров Радослав предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 92'
    Попеску Овидиу из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Саломау Диогу
  • 89'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 89'
    Коман Флоринел пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 89'
    Коман Флоринел из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
  • 88'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 86'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    86'
    Рефери не любит споров - именно за это Велев Стефан сейчас получил желтую
  • 86'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 86'
    Вратарь парирует удар, который нанес Симоновски Марко, и мяч снова в игре
  • 86'
    Планич Богдан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 85'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 85'
    Тинчу Разван из команды Сепси наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    85'
    Dylan Flores из команды Сепси подал угловой слева.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 84'
    Саломау Диогу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 84'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Велев Стефан бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!
  • 83'
    Симоновски Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    82'
    Васвари Габриэл возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    82'
    Коман Флоринел играет рукой
  • Травма, повреждение
    82'
    Ох, нехорошо это выглядит. Васвари Габриэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    81'
    Васвари Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 81'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    80'
    Неделку Драгош из команды Стяуа играет слишком грубо. Симоновски Марко оказался на газоне.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 80'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Неделку Драгош
  • 79'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 78'
    Хора Иоан пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 78'
    Неделку Драгош из команды Стяуа делает пас партнеру.
  • 77'
    Саломау Диогу из команды Стяуа делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 77'
    Хора Иоан из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    77'
    Вынэ Йонуц из команды Стяуа подал угловой слева.
  • 77'
    Тинчу Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 76'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 76'
    Тэнасе Флорин нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
  • 76'
    Коман Флоринел из команды Стяуа делает передачу одноклубнику.
  • 76'
    Вынэ Йонуц из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    76'
    Вынэ Йонуц из команды Стяуа разыграл угловой с левого угла.
  • Фол, нарушение
    74'
    Судья сигнализирует, что Симоновски Марко из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хора Иоан
  • 74'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Стяуа контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    72'
    Васвари Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 72'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 72'
    Баришич Хрвое выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    71'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
  • 71'
    Тактическая замена. Оайдэ Рэзван уходит с поля и его заменяет Саломау Диогу
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • Травма, повреждение
    69'
    Roland Niczuly на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 69'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 69'
    Вратарь парирует удар, который нанес Тэнасе Флорин, и мяч снова в игре
  • 69'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
  • 69'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 68'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Матч возобновлен
  • 67'
    Тактическая замена. Yasin Hamed уходит с поля и его заменяет Симоновски Марко
  • 67'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 65'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 65'
    Коман Флоринел бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Коман Флоринел из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Yasin Hamed
  • 63'
    Стяуа контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    62'
    Баришич Хрвое наказан за толчок Хора Иоан
  • 62'
    Сепси начинает контратаку
  • 62'
    Тинчу Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Вынэ Йонуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 61'
    Тактическая замена. Istvan Fulop уходит с поля и его заменяет Велев Стефан
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Оайдэ Рэзван
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 60'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 59'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Nicolae Carnat бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!
  • 57'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Сепси контролирует мяч.
  • 56'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • Офсайд
    55'
    Кононго Уго из команды Сепси в офсайде
  • 54'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    53'
    Неделку Драгош играет рукой
  • 53'
    Сепси контролирует мяч.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 51'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Попеску Овидиу из команды Стяуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
  • 50'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Хора Иоан из команды Стяуа плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 50'
    Неделку Драгош из команды Стяуа делает пас партнеру.
  • Угловой
    50'
    Коман Флоринел из команды Стяуа подал угловой слева.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 50'
    Коман Флоринел из команды Стяуа пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 50'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Коман Флоринел, обходя своих соперников
  • Фол, нарушение
    49'
    Судья сигнализирует, что Istvan Fulop из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хора Иоан
  • 49'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Васвари Габриэл наказан за толчок Тэнасе Флорин
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Филип Лучан из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Istvan Fulop
  • 47'
    Коман Флоринел нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Бэлаша Михай уходит с поля и его заменяет Неделку Драгош
  • 46'
    Тактическая замена. Ман Деннис уходит с поля и его заменяет Коман Флоринел
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Nicolae Carnat нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Yasin Hamed из команды Сепси делает навес прямо в штрафную.
  • 45'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Попеску Овидиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Istvan Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Васвари Габриэл
  • 44'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Yasin Hamed из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бэлаша Михай
  • 42'
    Тэнасе Флорин бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!
  • 42'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 41'
    Dylan Flores из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 40'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 39'
    Тэнасе Флорин не смог попасть в створ ударом издали
  • 39'
    Тинчу Разван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Филип Лучан из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 38'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Вынэ Йонуц из команды Стяуа подал угловой справа.
  • 37'
    Тэнасе Флорин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 36'
    Бэлаша Михай из команды Стяуа делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • Фол, нарушение
    36'
    Florin Stefan из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Кристя Юлиан пострадал.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 35'
    Nicolae Carnat пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 35'
    Nicolae Carnat из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
  • 35'
    Florin Stefan из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Баришич Хрвое выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    35'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой справа.
  • 34'
    Вынэ Йонуц команды Стяуа пробила хорошо по воротам, но вратарь отбила, а потом мяч еще в штангу попал.
  • 34'
    Хора Иоан из команды Стяуа делает пас партнеру.
  • 34'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа делает пас партнеру.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 32'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Nicolae Carnat из команды Сепси играет слишком грубо. Планич Богдан оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Dylan Flores
  • 30'
    Стяуа пытается что-то создать.
  • 29'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Бэлаша Михай
  • 27'
    Сепси контролирует мяч.
  • 27'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 25'
    Хора Иоан из команды Стяуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 25'
    Попеску Овидиу из команды Стяуа отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 24'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    24'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа играет слишком грубо. Istvan Fulop оказался на газоне.
  • 24'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 22'
    Шанс получает Ман Деннис из команды Стяуа, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    22'
    Вынэ Йонуц из команды Стяуа подал угловой справа.
  • 22'
    Баришич Хрвое предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Попеску Овидиу из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • 20'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • Угловой
    20'
    Тэнасе Флорин из команды Стяуа подал угловой слева.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • 20'
    Yasin Hamed предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Оайдэ Рэзван из команды Стяуа идет с мячом вперед на обострение...
  • 19'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 19'
    Тинчу Разван из команды Сепси наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    18'
    Istvan Fulop из команды Сепси подал угловой справа.
  • 18'
    Димитров Радослав из команды Сепси пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 18'
    Димитров Радослав из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
  • Фол, нарушение
    17'
    Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Dylan Flores
  • 17'
    Сепси начинает контратаку
  • 16'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 16'
    Nicolae Carnat пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 16'
    Nicolae Carnat из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Dylan Flores разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 16'
    Стяуа контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Кононго Уго из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кристя Юлиан
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 14'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 13'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    12'
    Dylan Flores из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Кристя Юлиан заработал фол
  • Фол, нарушение
    11'
    Бэлаша Михай из команды Стяуа играет слишком грубо. Istvan Fulop оказался на газоне.
  • 11'
    Стяуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 10'
    Димитров Радослав из команды Сепси плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 10'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Димитров Радослав, обходя своих соперников
  • 9'
    Сепси контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    8'
    Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 8'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Тэнасе Флорин
  • Офсайд
    7'
    Бэлаша Михай из команды Стяуа в офсайде
  • 7'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 7'
    Yasin Hamed пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 7'
    Yasin Hamed из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
  • 6'
    Nicolae Carnat из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
  • 5'
    Стяуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Nicolae Carnat из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Филип Лучан
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Dylan Flores из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Хора Иоан
  • 3'
    Стяуа контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Стяуа
  • 2'
    Nicolae Carnat из команды Сепси наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 2'
    Istvan Fulop из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Димитров Радослав из команды Сепси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Тэнасе Флорин из команды Стяуа поставил подножку. Пострадал Nicolae Carnat
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сепси начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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