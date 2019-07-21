Румыния: Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
1:0
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Астра
34' Желтая карточкаAdria Gallego
41' Желтая карточкаГраур Дини
1:0
43' ГолФрасинеску Козмин
71' Желтая карточкаOvidiu Horsia
84' Желтая карточкаBradley Diallo
12
Русу
Денис
44
Граур
Дини
88
Бег
Жюльен
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Mario Pipos
-
90 Dídac Vilà I
-
Главный тренер: Mihai Teja
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Граур ДиниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Бег ЖюльенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Бруну ДавидЗащитник
-
25 David TiramЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dan Alexa
Ход матча
34'
41'
43'
71'
84'
Предыдущие игры
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =6 -9ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Университатя Крайова
Астра Последние 20 матчей: +7 =3 -10Астра 2:2 Ботошани Урал 2:1 Астра Астра 1:2 Вииторул Констанца Астра 3:2 Сепси
Вииторул Констанца 3:0 Астра Астра 1:5 ЧФР Клуж Стяуа 1:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 0:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Астра Астра 1:4 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Астра 0:2 Стяуа Университатя Крайова 1:0 Астра Университатя Крайова 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Астра Астра 3:0 Вииторул Констанца
Последние игры между собой
КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Астра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|ЧФР Клуж
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Ботошани
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Стяуа
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|7.
|Университатя Крайова
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Сепси
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Киндия Тырговиште
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Астра
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Волунтари
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Динамо Бухарест
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|13.
|Германнштадт
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|Академика Клинчени
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
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