Румыния: Первая лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Первая лига 2019-2020
КСМ Политехника Яссы
1:0
Конец матча

Стадион:
Астра
0'
34' Желтая карточка
Adria Gallego
41' Желтая карточка
Граур Дини
1:0
43' Гол
Фрасинеску Козмин
71' Желтая карточка
Ovidiu Horsia
84' Желтая карточка
Bradley Diallo
90'+4
12
Русу
Денис
32
Adria
Gallego
23
Фрасинеску
Козмин
13
Bradley
Diallo
3
Ionut
Pantiru
97
Marius
Chelaru
8
Juan
Pablo
Passaglia
88
Ionut
Francisc
Cristea
17
Joao
Teixeira
I
30
Ovidiu
Horsia
9
Adrian
Balan
1
Лазар
Давид
44
Граур
Дини
4
Граовац
Даниэль
5
Constantin
Dima
3
Радунович
Ристо
88
Бег
Жюльен
6
Симон
Габриэл
21
Црепуля
Любян
10
Матей
Флорентин
7
Алибек
Денис
11
Георге
Валентин
КСМ Политехника Яссы
Астра

Ход матча

34'
Adria Gallego
 
41'
 
Граур Дини
43'
Фрасинеску Козмин
(Ovidiu Horsia)
1:0
46'
Платини Суареш
Ionut Francisc Cristea
 
46'
 
Мойсе Ромарио
Георге Валентин
58'
 
Ciprian Biceanu
Црепуля Любян
63'
Кристя Андрей
Joao Teixeira I
 
71'
Ovidiu Horsia
 
74'
 
Vahid Hambo
Матей Флорентин
75'
Михалаке Мариус
Adrian Balan
 
84'
Bradley Diallo
 

Предыдущие игры

КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: +5 =6 -9
ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Ботошани Конкордия Кьяжна 4:1 КСМ Политехника Яссы Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы 1:1 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 1:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 4:0 Дунэря Кэлэраши Волунтари 0:0 КСМ Политехника Яссы Ботошани 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:1 Конкордия Кьяжна КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Германнштадт 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:2 Волунтари Германнштадт 2:0 КСМ Политехника Яссы Вииторул Констанца 0:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 3:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Университатя Крайова
Астра Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Астра 2:2 Ботошани Урал 2:1 Астра Астра 1:2 Вииторул Констанца Астра 3:2 Сепси
Вииторул Констанца 3:0 Астра Астра 1:5 ЧФР Клуж Стяуа 1:0 Астра Астра 2:2 ЧФР Клуж Астра 0:1 Университатя Крайова Сепси 0:1 Астра Астра 1:4 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Астра 0:2 Стяуа Университатя Крайова 1:0 Астра Университатя Крайова 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Астра Астра 3:0 Вииторул Констанца

Последние игры между собой

КСМ Политехника Яссы: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Астра: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Астра 3:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1 КСМ Политехника Яссы 0:3 Астра Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 2 2 0 0 6 - 0 6
2. ЧФР Клуж 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Ботошани 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Газ Метан Mедиаш 2 1 1 0 4 - 2 4
5. КСМ Политехника Яссы 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Стяуа 1 1 0 0 4 - 3 3
7. Университатя Крайова 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Сепси 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Киндия Тырговиште 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Астра 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Волунтари 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Динамо Бухарест 1 0 0 1 0 - 5 0
13. Германнштадт 2 0 0 2 3 - 6 0
14. Академика Клинчени 2 0 0 2 3 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...