Германия: Бундеслига 2 2019-2020
17
Oliver
Hein
17
Блум
Данни
14
Вайландт
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Oliver HeinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Tom BaackЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
-
14 Вайландт ТомНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Ulrich BapohПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Чхон-ЁнПолузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Ян Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ян 2:1 Майнц Ян 2:3 Хоффенхайм Ян 2:2 Зандхаузен Кёльн 3:5 Ян
Бохум Последние 20 матчей: +4 =6 -10Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли Санкт-Галлен 3:0 Бохум Бохум 2:2 Унион Берлин
Санкт-Паули 0:0 Бохум Бохум 4:2 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Бохум Бохум 0:0 Гамбург Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург Кёльн 2:1 Бохум
Последние игры между собой
Ян: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Штуттгарт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Дармштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Зандхаузен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Веен Висбаден
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Оснабрюк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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