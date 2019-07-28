Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Ян
0:0
Первый тайм: 3'
Бохум
0' 3'
1
Майер
Александер
II
36
Окороджи
Чима
14
Коррейя
Марсель
28
Sebastian
Nachreiner
6
Саллер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
8
Andreas
Geipl
17
Oliver
Hein
22
Штольце
Себастьян
21
Jan-Marc
Schneider
15
Marco
Gruettner
1
Manuel
Riemann
20
Янельт
Витали
4
Simon
Lorenz
5
Декарли
Сауло
6
Осей-Туту
Джорди
8
Лосилья
Антони
10
Айсфельд
Томас
27
Пантович
Милош
7
Майер
Себастьян
17
Блум
Данни
14
Вайландт
Том
Ян
4-2-2-2
Бохум
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Ян Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ян 2:1 Майнц Ян 2:3 Хоффенхайм Ян 2:2 Зандхаузен Кёльн 3:5 Ян
Ян 1:3 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 4:3 Ян Ян 1:0 Магдебург Унион Берлин 2:2 Ян Ян 2:1 Бохум Дармштадт 1:1 Ян Ян 0:2 Гройтер Фюрт Ян 1:1 Дуйсбург Хайденхайм 1:2 Ян Ян 2:1 Гамбург Динамо Дрезден 0:0 Ян Ян 0:3 Арминия Хольштайн Киль 2:0 Ян Ян 2:0 Падерборн Ингольштадт 1:2 Ян Зандхаузен 2:2 Ян
Бохум Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Бохум 1:1 Герта Бохум 1:2 Барнсли Санкт-Галлен 3:0 Бохум Бохум 2:2 Унион Берлин
Санкт-Паули 0:0 Бохум Бохум 4:2 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 3:2 Бохум Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 3:2 Гройтер Фюрт Ян 2:1 Бохум Бохум 0:0 Гамбург Арминия 3:1 Бохум Бохум 1:0 Хайденхайм Динамо Дрезден 2:2 Бохум Бохум 1:3 Хольштайн Киль Ингольштадт 2:1 Бохум Бохум 1:2 Падерборн Зандхаузен 3:0 Бохум Бохум 2:1 Дуйсбург Кёльн 2:1 Бохум

Последние игры между собой

Ян: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Ян 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:3 Ян Бундеслига 2 Бохум 1:1 Ян Бундеслига 2 Ян 0:1 Бохум Бундеслига 2
Бохум 0:2 Ян Бундеслига 2 Ян 0:1 Бохум Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Нюрнберг 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Штуттгарт 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Дармштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Зандхаузен 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Хольштайн Киль 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Веен Висбаден 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Бохум 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Дрезден 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Оснабрюк 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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