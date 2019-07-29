Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Арминия
1:1
Конец матча
Санкт-Паули
0:1
32' ГолChristian Conteh
56' Желтая карточкаБерендт Бриан
69' Желтая карточкаManuel Prietl
79' Желтая карточкаМияичи Рио
1:1
90' ГолManuel Prietl
90' Желтая карточкаNiklas Hoffmann
32
Keanu
Staude
10
Ябо
Рейнольд
12
Мияичи
Рио
37
Finn
Becker
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 Шюц ТомЗащитник
- Защитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Nils SeufertПолузащитник
-
16 Fabian Kunze
-
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Ersin Zehir
-
-
Главный тренер: Линен Эвальд
Ход матча
32'
56'
69'
79'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия
Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =4 -10Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Арминия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Арминия 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Карлсруэ
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Штуттгарт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Арминия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Дармштадт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Гамбург
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Зандхаузен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Веен Висбаден
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Динамо Дрезден
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Оснабрюк
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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