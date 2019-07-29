Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Арминия
1:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
32' Гол
Christian Conteh
56' Желтая карточка
Берендт Бриан
69' Желтая карточка
Manuel Prietl
79' Желтая карточка
Мияичи Рио
1:1
90' Гол
Manuel Prietl
90' Желтая карточка
Niklas Hoffmann
90'+6
1
Stefan
Ortega
25
Клаусс
Джонатан
3
Берендт
Бриан
11
Зальгер
Штефан
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
32
Keanu
Staude
10
Ябо
Рейнольд
14
Эдмундссон
Йохан
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
30
Химмельман
Робин
20
Yi-Young
Park
6
Авевор
Кристофер
5
Marvin
Knoll
15
Бубалья
Даниэль
8
Хорншу
Марк
12
Мияичи
Рио
14
Дели
Матс
Мёллер
37
Finn
Becker
32
Christian
Conteh
18
Диамантакос
Димитрис
Арминия
4-1-4-1
Санкт-Паули
4-1-4-1

Ход матча

32'
0:1
Christian Conteh
(Дели Матс Мёллер)
56'
Берендт Бриан
 
59'
Суку Себио
Keanu Staude
 
63'
 
Niklas Hoffmann
Хорншу Марк
69'
Manuel Prietl
 
69'
Nils Seufert
Ябо Рейнольд
 
79'
 
Мияичи Рио
80'
 
Ersin Zehir
Дели Матс Мёллер
86'
Консбрух Джомейн
Зальгер Штефан
 
90'
Manuel Prietl
(Клаусс Джонатан)
1:1
90'
 
Viktor Gyoekeres
Christian Conteh
90'
 
Niklas Hoffmann

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия
Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Унион Берлин 1:1 Арминия Арминия 1:3 Магдебург Ян 0:3 Арминия Арминия 2:0 Гамбург Динамо Дрезден 3:4 Арминия Арминия 0:2 Санкт-Галлен
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули
Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:4 Гамбург Падерборн 0:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Ингольштадт Санкт-Паули 1:2 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 4:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:2 Унион Берлин Дармштадт 2:1 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Арминия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Санкт-Паули: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Санкт-Паули 1:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 5:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Арминия 1:1 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 2:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:0 Арминия Бундеслига 2 Арминия 2:2 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:1 Санкт-Паули Товарищеские матчи Санкт-Паули 0:1 Арминия Бундеслига 2 Арминия 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Команда И В Н П Г О
1. Эрцгебирге Ауэ 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Ян 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Карлсруэ 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Нюрнберг 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Штуттгарт 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Санкт-Паули 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Арминия 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дармштадт 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Гамбург 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Зандхаузен 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Хольштайн Киль 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Веен Висбаден 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Динамо Дрезден 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Бохум 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Оснабрюк 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Christian Conteh бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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