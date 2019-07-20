Лига чемпионов 2019-2020
Русенборг
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Стадион: Леркендаль
БАТЭ
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =2 -5БАТЭ 2:1 Русенборг Русенборг 4:0 Линфилд Русенборг 5:1 Викинг Линфилд 0:2 Русенборг
Ранхейм 2:3 Русенборг Русенборг 1:0 Кристиансунд Русенборг 1:1 Олесунн Тромсё 1:0 Русенборг Улленсакер-Киса 1:2 Русенборг Русенборг 3:0 Волеренга Русенборг 8:0 Колстад Бранн 0:1 Русенборг Тиллербьен 0:3 Русенборг Русенборг 3:2 Мьёндален Русенборг 0:2 Хёугесунн Лиллестрём 1:1 Русенборг Русенборг 1:0 Сарпсборг-08 Рёрвик 1:3 Русенборг Мольде 3:0 Русенборг Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет
БАТЭ Последние 20 матчей: +14 =2 -4БАТЭ 2:1 Русенборг Пяст 1:2 БАТЭ БАТЭ 4:1 Торпедо-БелАЗ БАТЭ 1:1 Пяст
Динамо Минск 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Витебск Ислочь 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Неман 0:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Торпедо Минск Городея 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Энергетик-БГУ 0:4 БАТЭ БАТЭ 2:0 Днепр Могилёв БАТЭ 1:3 Динамо-Брест Арсенал 3:0 БАТЭ
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
БАТЭ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Русенборг
57.1% (40)
Ничья
32.9% (23)
БАТЭ
10% (7)
2:1 Русенборг
32.9% (23)
1:1 Ничья
30% (21)
1:0 Русенборг
14.3% (10)
2:0 Русенборг
8.6% (6)
1:2 БАТЭ
5.7% (4)
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