Лига чемпионов 2019-2020
Базель
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Стадион: Санкт-Якоб Парк
ПСВ
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +14 =2 -4Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт
Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель
ПСВ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники
Последние игры между собой
Базель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Базель
28.6% (18)
Ничья
39.7% (25)
ПСВ
31.7% (20)
1:1 Ничья
25.4% (16)
1:2 ПСВ
23.8% (15)
2:1 Базель
22.2% (14)
2:2 Ничья
12.7% (8)
2:0 Базель
6.3% (4)
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