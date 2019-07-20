Лига чемпионов 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2019-2020
Базель
 
Позже

Стадион:
ПСВ

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Базель 1:2 Санкт-Галлен ПСВ 3:2 Базель Сьон 1:4 Базель Базель 2:3 Штуттгарт
Базель 4:1 Лозанна-Спорт Базель 4:0 Нюрнберг Базель 5:1 Мюнхен-1860 Базель 4:2 Кринс Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:2 Базель Базель 2:1 Тун Базель 3:2 Люцерн Янг Бойз 3:1 Базель Базель 3:0 Цюрих Санкт-Галлен 0:3 Базель Цюрих 1:3 Базель Сьон 0:3 Базель Базель 0:0 Грасcхоппер Базель 1:1 Лугано Цюрих 0:2 Базель
ПСВ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аякс 2:0 ПСВ ПСВ 3:2 Базель ПСВ 0:2 Вольфсбург ПСВ 3:0 Арис Салоники
Ницца 3:2 ПСВ Сьон 0:0 ПСВ ПСВ 3:1 Хераклес АЗ Алкмаар 1:0 ПСВ Виллем II 0:3 ПСВ ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг ПСВ 2:1 Де Графсхап Витесс 3:3 ПСВ ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Аякс 3:1 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ПСВ 2:0 НАК Бреда Эксельсиор 0:2 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Херенвен 2:2 ПСВ Утрехт 2:2 ПСВ

Последние игры между собой

Базель: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ПСВ 3:2 Базель Лига чемпионов Базель 3:2 ПСВ Товарищеские матчи

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Базель - ПСВ

    До начала игры, которая состоится 30.07.2019, осталось 2 дня 20 часов 51 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Базель - ПСВ
    Базель
    28.6% (18)
    Ничья
    39.7% (25)
    ПСВ
    31.7% (20)
    1:1 Ничья
    25.4% (16)
    1:2 ПСВ
    23.8% (15)
    2:1 Базель
    22.2% (14)
    2:2 Ничья
    12.7% (8)
    2:0 Базель
    6.3% (4)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Загрузка...