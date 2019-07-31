Лига чемпионов 2019-2020

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Копенгаген
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Нью-Сейнтс
0' 10'
21
Йонссон
Карл-Йохан
17
Бартолец
Карло
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Нельссон
Виктор
3
Бенгтссон
Пьер
11
Mohamed
Daramy
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Родригес
8
Томсен
Николай
23
Винд
Жонас
9
Сотириу
Пиерос
1
Харрисон
Пол
2
Спендер
Саймон
24
Ryan
Harrington
3
Мэрриотт
Кристофер
10
Рэдмонд
Даниэл
6
Роутледж
Джон
23
Эдвардс
Аэрон
14
Маллан
Джейми
8
Броббелл
Райан
11
Цеслевич
Адриан
17
Dean
Ebbe
Копенгаген
4-4-2
Нью-Сейнтс
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Хорсенс 0:2 Копенгаген Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Копенгаген 2:1 Орхус Оденсе 2:3 Копенгаген
Осиек 2:0 Копенгаген Шахтёр Донецк 2:1 Копенгаген Копенгаген 0:2 Оренбург Копенгаген 0:0 Фремад Амагер Копенгаген 1:3 Нордшелланн Эсбьерг 4:3 Копенгаген Митьюлланд 4:0 Копенгаген Копенгаген 3:2 Брондбю Копенгаген 4:0 Оденсе Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро
Нью-Сейнтс Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Ферроникели 0:1 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2:2 Ферроникели Коннас Куэй 0:3 Нью-Сейнтс
Нью-Сейнтс 1:0 Коннас Куэй Нью-Сейнтс 3:1 Каернарфон Таун Барри Таун 0:4 Нью-Сейнтс Ньютаун 0:6 Нью-Сейнтс Бала Таун 0:7 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2:0 Барри Таун Нью-Сейнтс 3:1 Бала Таун Коннас Куэй 0:2 Нью-Сейнтс Каернарфон Таун 0:3 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2:2 Барри Таун Нью-Сейнтс 5:0 Ньютаун Нью-Сейнтс 5:0 Ланелли Нью-Сейнтс 4:0 Ньютаун Сефн Друидс 0:3 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 7:0 Сефн Друидс Лландидно 0:4 Нью-Сейнтс

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нью-Сейнтс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Сейнтс 0:2 Копенгаген Лига чемпионов

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Копенгаген 0:0 Нью-Сейнтс
Копенгаген
98.1% (155)
Ничья
1.3% (2)
Нью-Сейнтс
0.6% (1)
2:0 Копенгаген
38.6% (61)
3:0 Копенгаген
31% (49)
4:0 Копенгаген
7% (11)
2:1 Копенгаген
6.3% (10)
1:0 Копенгаген
5.7% (9)
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