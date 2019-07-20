Лига Европы 2019-2020
Яблонец
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Стадион: Stadion Strelnice
Пюник
Предыдущие игры
Яблонец Последние 20 матчей: +8 =3 -9Яблонец 6:0 Словацко Пюник 2:1 Яблонец Спарта Прага 2:0 Яблонец Яблонец 2:0 Богемианс-1905
Рапид Вена 2:1 Яблонец Яблонец 1:0 Слован Либерец Спарта Прага 2:0 Яблонец Славия Прага 2:1 Яблонец Яблонец 2:0 Баник Острава Виктория Пльзень 2:1 Яблонец Яблонец 4:0 Баник Острава Богемианс-1905 1:0 Яблонец Яблонец 2:1 Дукла Прага Слован Либерец 0:0 Яблонец Яблонец 3:0 Пршибрам Словацко 0:0 Яблонец Яблонец 2:1 Теплице Виктория Пльзень 1:0 Яблонец Млада Болеслав 1:0 Яблонец Яблонец 2:2 Опава
Пюник Последние 20 матчей: +12 =4 -4Пюник 2:1 Яблонец Шкупи 1:2 Пюник Пюник 3:3 Шкупи Пюник 0:3 Урал
Последние игры между собой
Яблонец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пюник: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Яблонец
78% (46)
Ничья
20.3% (12)
Пюник
1.7% (1)
1:0 Яблонец
30.5% (18)
2:0 Яблонец
27.1% (16)
1:1 Ничья
15.3% (9)
2:1 Яблонец
13.6% (8)
3:1 Яблонец
3.4% (2)
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