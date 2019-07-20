Лига Европы 2019-2020

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Яблонец
 
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Стадион:
Пюник

Предыдущие игры

Яблонец Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Яблонец 6:0 Словацко Пюник 2:1 Яблонец Спарта Прага 2:0 Яблонец Яблонец 2:0 Богемианс-1905
Рапид Вена 2:1 Яблонец Яблонец 1:0 Слован Либерец Спарта Прага 2:0 Яблонец Славия Прага 2:1 Яблонец Яблонец 2:0 Баник Острава Виктория Пльзень 2:1 Яблонец Яблонец 4:0 Баник Острава Богемианс-1905 1:0 Яблонец Яблонец 2:1 Дукла Прага Слован Либерец 0:0 Яблонец Яблонец 3:0 Пршибрам Словацко 0:0 Яблонец Яблонец 2:1 Теплице Виктория Пльзень 1:0 Яблонец Млада Болеслав 1:0 Яблонец Яблонец 2:2 Опава
Пюник Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Пюник 2:1 Яблонец Шкупи 1:2 Пюник Пюник 3:3 Шкупи Пюник 0:3 Урал
Пюник 2:1 Арарат Лори 2:2 Пюник Пюник 1:1 Бананц Арцах 0:3 Пюник Пюник 2:0 Ширак Арарат-Армения 1:4 Пюник Пюник 1:0 Алашкерт Гандзасар 0:1 Пюник Арарат 1:2 Пюник Пюник 1:2 Лори Бананц 1:1 Пюник Пюник 1:0 Арцах Ширак 0:2 Пюник Пюник 0:3 Арарат-Армения Алашкерт 1:2 Пюник Пюник 2:2 Краснодар-2

Последние игры между собой

Яблонец: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пюник: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пюник 2:1 Яблонец Лига Европы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Яблонец - Пюник

    До начала игры, которая состоится 01.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Яблонец - Пюник
    Яблонец
    78% (46)
    Ничья
    20.3% (12)
    Пюник
    1.7% (1)
    1:0 Яблонец
    30.5% (18)
    2:0 Яблонец
    27.1% (16)
    1:1 Ничья
    15.3% (9)
    2:1 Яблонец
    13.6% (8)
    3:1 Яблонец
    3.4% (2)
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