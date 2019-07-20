Лига Европы 2019-2020

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Эсбьерг
 
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Стадион:
Шахтёр Солигорск

Предыдущие игры

Эсбьерг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нордшелланн 2:0 Эсбьерг Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:1 Хобро Митьюлланд 1:0 Эсбьерг
Вайле 1:0 Эсбьерг Митьюлланд 0:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Раннерс Митьюлланд 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 4:3 Копенгаген Оденсе 4:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Нордшелланн Брондбю 0:1 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Хибернианс 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Хибернианс Шахтёр Солигорск 3:2 Минск
Славия-Мозырь 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 1:3 Тамбов БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:1 Днепр Могилёв Витебск 0:2 Шахтёр Солигорск Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 3:0 Динамо Минск Витебск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:4 Энергетик-БГУ Гомель 0:1 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Слуцк Неман 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Торпедо Минск Рубин 2:1 Шахтёр Солигорск

Последние игры между собой

Эсбьерг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шахтёр Солигорск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шахтёр Солигорск 2:0 Эсбьерг Лига Европы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эсбьерг - Шахтёр Солигорск

    До начала игры, которая состоится 01.08.2019, осталось 2 дня 19 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Эсбьерг - Шахтёр Солигорск
    Эсбьерг
    50% (28)
    Ничья
    33.9% (19)
    Шахтёр Солигорск
    16.1% (9)
    1:1 Ничья
    30.4% (17)
    2:1 Эсбьерг
    23.2% (13)
    1:0 Эсбьерг
    19.6% (11)
    1:2 Шахтёр Солигорск
    8.9% (5)
    2:0 Эсбьерг
    5.4% (3)
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